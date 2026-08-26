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5 Pemain Top Termahal Super League Musim 2026-2027, Nomor 1 Nilai Pasarnya Tembus Rp20 Miliar!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |12:55 WIB
5 Pemain Top Termahal Super League Musim 2026-2027, Nomor 1 Nilai Pasarnya Tembus Rp20 Miliar!
5 Pemain Top Termahal Super League Musim 2026-2027, Nomor 1 Nilai Pasarnya Tembus Rp20 Miliar! (Dok Persija)
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JAKARTA - Lima pemain top termahal Super League musim 2026-2027 bakal diulas dalam artikel ini. Kehadiran sejumlah pemain top menambah ketat persaingan pada Super League musim 2026-2027. 

Sejumlah tim tentunya berbenah untuk mengukir prestasi pada Super League 2026-2027. Setiap tim pun mendatangkan pemain baru, termasuk pemain asing untuk menghadapi sengitnya Super League 2026-2027. 

Di antara pemain baru itu, ada yang memiliki nilai pasar yang tinggi lantaran memiliki kualitas yang mumpuni. Bukan cuma pemain yang baru akan merasakan atmosfer Super League, ada juga pemain lama yang punya nilai pasar tinggi alias termahal.

Berikut daftar 5 pemain top termahal Super League musim 2026-2027 berdasarkan Transfermarkt, dihimpun Rabu (26/8/2026): 

5. Mariano Peralta (Nilai Pasar Rp13,04 Miliar)

Mariano Peralta tampil gemilang musim lalu saat memperkuat Borneo FC. Ia berhasil membawa mantan klubnya itu menjadi runner up Super League 2025-2026. 

Berkat penampilannya yang cemerlang musim lalu, ia pun dianugerahi gelar pemain terbaik (most valueable player/MVP) Super League musim lalu. Mariano Peralta pun menjadi buruan sejumlah klub selepas kontraknya berakhir dengan Borneo FC. 

Mariano Peralta (Foto: Persib Bandung)
Mariano Peralta (Foto: Persib Bandung)

Ia sempat santer dikabarkan bakal bergabung bersama Persija Jakarta. Namun, seperti diketahui bersama, Mariano Peralta akhirnya berlabuh di Persib Bandung. 

Ia pun menjadi salah satu pemain top termahal di Super League musim 2026-2027. Mariano Peralta memiliki nilai pasar Rp13,04 miliar. 

4. Alexander Jeremejeff (Rp13,91 Miliar)

Alexander Jeremejeff merupakan penyerang baru yang didatangkan Persija Jakarta. Ia merupakan penyerang berpengalaman yang telah malang melintang di berbagai kompetisi Eropa. 

Beberapa klub yang pernah dibela Alexander Jeremejeff adalah Orgryte pada 2012.  Kemudian pemilik satu caps Timnas Swedia itu bergabung dengan Qviding FIF (2013). Setelah itu, ia memperkuat Hacken (2014-2016) lalu Malmo (2016-2018). Ia kemudian kembali ke Hacken pada 2019.

Alexander Jeremejeff kemudian meninggalkan Swedia dan mencicipi atmosfer kompetisi Jerman bersama Dynamo Dresden pada 2019-2021. Pada 2020, ia sempat dipinjamkan ke FC Twente di Belanda. Setelah itu, Alexander Jeremejeff kembali memperkuat Hacken dan menjalani periode keduanya bersama klub tersebut hingga 2023.

 

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