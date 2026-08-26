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Nilai Subsidi Klub Peserta Super League 2026-2027 Naik Jadi Rp27 Miliar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |23:10 WIB
Nilai Subsidi Klub Peserta Super League 2026-2027 Naik Jadi Rp27 Miliar
Nilai subsidi klub peserta Super League 2026-2027 naik menjadi Rp27 miliar (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – I.League selaku operator Super League, menaikkan subsidi klub peserta untuk musim ini menjadi Rp27 miliar. Selain mendapat tambahan subsidi, klub juga berpeluang memperoleh insentif jika memberikan menit bermain kepada pemain muda.

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus mengatakan, nilai subsidi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan musim sebelumnya. Pada Super League 2025-2026, klub menerima subsidi sebesar Rp19 miliar, sedangkan musim ini angkanya naik menjadi Rp27 miliar.

RUPS I.League jelang Super League 2026-2027 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
RUPS I.League jelang Super League 2026-2027 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

"Subsidi masih sama seperti musim yang lalu, tetapi yang kami berikan sesungguhnya naik. Yang awalnya Rp19 miliar kemudian kali ini kami berikan sebesar Rp27 miliar," kata Ferry dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) I.League, Rabu (26/8/2026).

1. Insentif Pemain Muda

Peningkatan subsidi tersebut menjadi salah satu dukungan I.League kepada klub yang akan menjalani kompetisi musim 2026-2027. Selain itu, operator juga menyiapkan skema insentif yang berkaitan dengan penggunaan pemain muda.

Pada musim mendatang, klub tidak lagi diwajibkan memainkan pemain U-23 dalam pertandingan. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan insentif berdasarkan jumlah menit bermain yang diberikan kepada pemain muda.

"Penggantinya akan diberikan insentif, melebihi dari insentif-insentif yang biasa bagi klub yang menggunakan pemain dengan menit bermain secara gradual kepada pemain-pemain usia muda," ungkap Ferry.

 

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