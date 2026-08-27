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Real Madrid Tutup Pintu Bursa Transfer, Jose Mourinho Sudah Puas dengan Skuad Los Blancos!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |03:01 WIB
Real Madrid Tutup Pintu Bursa Transfer, Jose Mourinho Sudah Puas dengan Skuad <i>Los Blancos!</i>
Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho. (Foto: Instagram/realmadrid)
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MADRID – Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho memulai periode keduanya di Santiago Bernabeu dengan hasil positif usai menaklukkan Espanyol 2-1 pada laga perdana Liga Spanyol 2026-2027. Di balik kemenangan tersebut, sang pelatih asal Portugal memberikan kejelasan mengenai masa depan skuadnya.

Sejak kembali menukangi Los Blancos –julukan Madrid, Mourinho terbilang sangat aktif di bursa transfer. Tercatat sudah ada tujuh pemain baru yang didatangkan ke tim senior, diimbangi dengan enam pemain yang resmi meninggalkan klub.

Meskipun bursa transfer musim panas masih menyisakan waktu, Mourinho secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempertahankan komposisi tim saat ini. Ia berharap tidak ada lagi pergerakan atau perubahan skuad hingga jendela transfer dibuka kembali pada Januari mendatang.

1. Sikap Tegas Mourinho

Dalam sesi konferensi pers terbaru, mantan pelatih Chelsea dan Inter Milan itu menegaskan bahwa dirinya sudah sangat puas dengan kedalaman skuad yang ia miliki sekarang.

Espanyol vs Real Madrid di Liga Spanyol 2026-2027 (Foto: Real Madrid)
Espanyol vs Real Madrid di Liga Spanyol 2026-2027 (Foto: Real Madrid)

Meskipun menyadari jendela transfer belum resmi ditutup, pelatih berjuluk The Special One itu tidak memiliki rencana untuk melepas pemain mana pun dalam waktu dekat.

"Skuad ini sudah tertutup bagi saya, tetapi jendela transfer memang masih terbuka," ujar Mourinho kepada para awak media, dikutip dari Sportsmole, Kamis (26/8/2026).

“Jika ada pemain yang meminta untuk pergi, saya tidak tahu. Saya sangat bahagia dengan para pemain yang saya miliki. Saya tidak ingin ada pemain yang pergi," tegasnya.

 

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