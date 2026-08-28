Penyebab Ivar Jenner Pilih Setia dengan Dewa United di Super League 2026-2027

JAKARTA – Pemain andalan Timnas Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan bakal terus melanjutkan kariernya di ajang Super League 2026-2027. Gelandang muda berbakat tersebut masih terikat masa bakti dengan durasi satu tahun lagi bersama klub Dewa United.

Presiden Klub Dewa United, Ardian Satya Negara, menegaskan bahwa kehadiran Ivar sangat krusial untuk menjaga stabilitas serta keseimbangan lini tengah skuad Banten Warriors. Pihak klub mengaku sangat senang sang pemain masih memilih bertahan untuk musim mendatang.

"Ivar sementara masih di Dewa United, kontraknya masih ada satu tahun," kata Ardian di Jakarta, dikutip Jumat (28/8/2026).

"Kemungkinan mungkin tahun depan dia akan kembali ke Eropa seharusnya," tambahnya.

1. Alasan Kenyamanan

Ardian menjelaskan bahwa keputusan Ivar untuk bertahan tidak lepas dari jaminan menit bermain reguler yang didapatkannya selama mengarungi kompetisi Super League musim lalu. Hal tersebut dinilai sangat esensial bagi perkembangan karier pemain yang kini baru menginjak usia 22 tahun.

Ivar Jenner

"Karena dia dapat kesempatan bermain sih, gitu. Jujur, dia nyaman di Dewa United, dalam artian karena dapat jam bermain,” sambung Ardian.