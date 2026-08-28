Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Siap Arungi Super League 2026-2027, PSIM Yogyakarta Agendakan Peluncuran Tim Akhir Pekan Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |02:01 WIB
Siap Arungi Super League 2026-2027, PSIM Yogyakarta Agendakan Peluncuran Tim Akhir Pekan Ini
PSIM Yogyakarta siap luncurkan skuad baru jelang Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
A
A
A

YOGYAKARTA – Klub berjuluk Laskar Mataram, PSIM Yogyakarta, bersiap menyambut bergulirnya kompetisi kasta tertinggi Super League musim 2026-2027 dengan menggelar acara perkenalan resmi atau launching tim. Agenda penting tersebut dijadwalkan bakal dilangsungkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, pada Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang.

Dalam perhelatan tersebut, pihak manajemen klub diagendakan memperkenalkan seluruh jajaran pemain serta ofisial yang akan berjuang membawa nama baik PSIM sepanjang musim depan. Tak hanya itu, peluncuran ini juga dirangkaikan dengan perkenalan jersey atau seragam tanding anyar yang bakal dikenakan tim di kancah nasional.

1. Usung Tema Khusus

Menyongsong musim baru ini, PSIM mengangkat tema khusus bertajuk ‘Njaga Marwah, Ngrumat Sejarah’ disertai kampanye dengan tanda pagar #HonorTheLegacy. Kampanye tersebut sengaja digaungkan sebagai bentuk pesan moral yang mendalam bagi seluruh elemen klub.

Partnership and Activation PSIM Yogyakarta, Benedictus Osa Indrawan, menjelaskan bahwa pemilihan tema tersebut memiliki korelasi erat dengan identitas serta akar sejarah klub. Pesan ini diharapkan mampu menjadi landasan mental bagi seluruh skuad dalam mengarungi ketatnya persaingan kompetisi.

PSIM Yogyakarta jalani tradisi ke makam raja-raja Mataram
PSIM Yogyakarta jalani tradisi ke makam raja-raja Mataram

“Makna dari tema ‘Njaga Marwah, Ngrumat Sejarah’ dan hastag campaign #HonorTheLegacy adalah sebuah penegasan identitas,” ujar Osa dilansir dari laman resmi.League, Jumat (28/8/2026).

PSIM Yogyakarta bertekad untuk senantiasa menyertakan nilai historis klub dalam setiap langkah perjuangan mereka di panggung sepak bola nasional. Osa menambahkan, Laskar Mataram tidak sekadar memburu prestasi semata, melainkan memikul misi besar dalam merawat kehormatan dan kebudayaan lokal Yogyakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238587/kepengurusan_baru_ileague-CJd7_large.jpg
Daftar Susunan Pengurus Baru I.League: Yunus Nusi Jabat Komisaris Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238583/psim_yogyakarta-JDNQ_large.jpg
Tradisi Jelang Musim Baru, Skuad PSIM Yogyakarta Gelar Ziarah ke Makam Raja-Raja Mataram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238638/javlon_guseynov_mengaku_terbuka_untuk_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni-zQqb_large.jpg
Javlon Guseynov Terbuka Dinaturalisasi Jadi WNI, Mau Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/49/3238619/ramon_tanque_dikabarkan_bergabung_dengan_persita_tangerang_usai_namanya_tak_masuk_skuad_persib_bandung-eNri_large.jpg
Ramon Tanque Gabung Persita Tangerang Usai Tak Masuk Skuad Persib Bandung?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/26/51/1743151/140-pegolf-adu-ketajaman-di-the-manor-golf--estate-julius-setiawan-jadi-juara-yre.webp
140 Pegolf Adu Ketajaman di The Manor Golf & Estate, Julius Setiawan Jadi Juara
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/05/08/sekretaris_jenderal_pssi_yunus_nusi.jpg
PSSI Restui Persija vs Persib di SUGBK, Persiapan Timnas Indonesia Tetap Aman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement