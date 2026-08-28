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Demi Bantu Persija Jakarta Juara, Alexander Jeremejeff Siap Menggila di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |03:01 WIB
Demi Bantu Persija Jakarta Juara, Alexander Jeremejeff Siap Menggila di Super League 2026-2027
Pemain Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA – Pemain anyar Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff, menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja keras demi mengantarkan skuad Macan Kemayoran meraih gelar juara kompetisi Super League 2026-2027. Meraih trofi juara memang dipatok sebagai target utama dari tim asal ibu kota tersebut.

Berdasarkan jadwal awal, Persija dijadwalkan langsung melakoni laga tandang pada pekan pertama dengan menghadapi Borneo FC. Pertandingan pembuka tersebut rencananya akan dilangsungkan di Stadion Segiri, Samarinda, pada tanggal 5 September 2026 mendatang.

Alexander Jeremejeff mengungkapkan bahwa skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong memikul target tinggi di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Kendati demikian, beban target juara tersebut justru tidak membuatnya gentar, melainkan menjadi sumber motivasi tersendiri.

"Saya ingin kami semua tetap sehat. Tapi tentu saja, menang. Target saya adalah menjuarai liga," kata Alexander Jeremejeff dilansir dari laman Persija, Jumat (28/8/2026)

Persija resmi datangkan Alexander Jeremejeff
Persija resmi datangkan Alexander Jeremejeff

"Saya sangat ingin membantu klub besar ini menjuarai liga. Itu target utamanya," tambahnya.

1. Siap Maksimal

Pemain berposisi penyerang itu menegaskan komitmennya untuk selalu mengerahkan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan bertanding. Sebagai seorang juru gedor, ia mengaku memiliki insting tajam serta rasa lapar yang besar dalam urusan membobol gawang lawan.

 

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