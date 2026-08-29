Penyebab Alexander Jeremejeff Tinggalkan Eropa dan Pilih Gabung Persija Jakarta

Alexander Jeremejeff diharapkan menjadi mesin gol Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

ALEXANDER Jeremejeff mengungkap alasan meninggalkan kancah sepakbola Eropa dan menerima pinangan Persija Jakarta. Ia mengatakan tak sabar mencicipi pengalaman baru untuknya.

Penyerang bertinggi 192 sentimeter merupakan striker baru Persija Jakarta. Pemain berpaspor Swedia itu didatangkan dari klub Yunani PAOK dengan status bebas transfer.

1. Pengalaman Pertama Alexander Jeremejeff di Asia

Alexander Jeremejeff sudah berlatih bersama Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)

Persija Jakarta mengontrak Alexander Jeremejeff dengan durasi selama dua musim hingga 2028. Bagi Alexander Jeremejeff, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menjadi klub Asia pertamanya.

Sebelumnya, Alexander Jeremejeff sudah kenyang pengalaman berkarier di kancah sepakbola Eropa. Pemain berusia 32 tahun itu sempat bermain untuk Hacken (Swedia), Malmo (Swedia), Dynamo Dresden (Jerman), FC Twente (Belanda), hingga Panathinaikos (Yunani).

Karena itu, Persija Jakarta menjadi klub yang spesial untuk Alexander Jeremejeff. Ia berharap, Macan Kemayoran memberikan pengalaman baru dalam karier sepakbolanya.

"Saya pikir ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi saya," kata Jeremejeff, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta,Sabtu (29/8/2026).