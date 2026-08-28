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Anton Sojberg Siap Jadi Mesin Gol Bhayangkara FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |22:23 WIB
Anton Sojberg Siap Jadi Mesin Gol Bhayangkara FC
Anton Sojberg merasa tertantang menjadi mesin gol bagi Bhayangkara FC (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)
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PENYERANG baru Bhayangkara FC, Anton Sojberg, mengaku siap memikul tanggung jawab sebagai mesin gol di Super League 2026-2027. Ia menyebut datang ke Indonesia adalah tantangan baru buatnya.

Sebelum gabung Bhayangkara FC, Sojberg berkompetisi di Indian Super League (ISL) bersama klub papan atas India, East Bengal. Ia mencatatkan 10 penampilan, satu gol, dua kartu kuning, dan mengantongi total 350 menit bermain.

1. Bahagia

Bhayangkara FC vs Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Sojberg mengatakan, sangat bahagia mendapatkan sambutan hangat di Bhayangkara FC. Ia akan segera beradaptasi dengan tim barunya.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan keluarga besar Bhayangkara FC. Ini adalah tantangan baru yang sangat menggairahkan dalam karier saya," kata Sojberg dilansir dari laman I.League, Jumat (28/8/2026).

Pemain asal Denmark itu akan berusaha memberikan kontribusi terbaik saat mendapatkan menit bermain. Ia menegaskan memang begitu haus gol.

 

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