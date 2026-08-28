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Diboikot The Jakmania, Persija Jakarta Alokasikan Tiket Jatah Suporter Laga Lawan Brisbane Roar untuk Umum

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |14:53 WIB
Diboikot The Jakmania, Persija Jakarta Alokasikan Tiket Jatah Suporter Laga Lawan Brisbane Roar untuk Umum
The Jakmania boikot laga Persija vs Brisbane Roar. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
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MANAJEMEN Persija Jakarta mengambil keputusan krusial setelah The Jakmania -suporter Persija- Jakarta- melakukan boikot terhadap laga melawan Brisbane Roar. Persija Jakarta memutuskan mengalokasikan tiket untuk umum.

Sebelumnya, Pengurus Pusat (PP) The Jakmania mengeluarkan pernyataan boikot terhadap laga uji coba melawan Brisbane Roar. Pertandingan yang sekaligus menjadi ajang rilis tim itu akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Sabtu 29 Agustus 2026.

1. Kronologi The Jakmania Boikot Laga Persija Jakarta vs Brisbane Roar

The Jakmania boikot laga Persija vs Brisbane Roar. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
The Jakmania boikot laga Persija vs Brisbane Roar. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Polemik muncul setelah sebagian suporter menyoroti harga tiket pertandingan tersebut. Untuk pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA) The Jakmania, tiket tribun bawah dibanderol Rp150 ribu dan tribun atas seharga Rp130 ribu.

Harga tersebut dibandingkan dengan tiket laga uji coba Persija melawan Arema FC di JIS pada musim sebelumnya. Saat itu, tiket dijual Rp100 ribu untuk Tier 2 dan Rp130 ribu untuk Tier 1, sehingga sebagian The Jakmania kemudian menyatakan sikap untuk memboikot acara tersebut.

Manajemen Persija Jakarta menghormati sikap The Jakmania. Terlepas dari polemik ini, manajemen klub tetap menjaga komunikasi dengan para suporter.

"Persija menghormati sikap dan keputusan the Jakmania terkait pertandingan Persija vs Brisbane Roar pada 29 Agustus 2026," tulis pernyataan resmi manajemen Persija, dikutip pada Jumat (28/8/2026).

 

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