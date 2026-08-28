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HOME BOLA LIGA ITALIA

Como Geber Renovasi Stadion demi Penuhi Standar agar Bisa Gelar Liga Champions

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |20:17 WIB
Como Geber Renovasi Stadion demi Penuhi Standar agar Bisa Gelar Liga Champions
Como Geber Renovasi Stadion demi Penuhi Standar agar Bisa Gelar Liga Champions (Instagram/@comofootball)
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JAKARTA - Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, yakin UEFA akan mengizinkan Como memainkan laga kandang Liga Champions 2026-2027 di Stadion Sinigaglia. Ia pun yakin renovasi Stadion Sinigaglia tersebut dapat memenuhi standar. 

1. Renovasi Stadion

Como telah merenovasi Stadion Sinigaglia. Como membangun ulang sepenuhnya tribun Curva Ovest hanya dalam waktu dua bulan pada musim panas ini. Hal ini merupakan sesuatu yang cukup jarang terjadi dalam sepak bola Italia.

“Kami telah bekerja keras untuk memenuhi standar UEFA, jadi kami berharap semuanya berjalan lancar,” kata Presiden Como tersebut, kepada Sky Sports Italia, dikutip Jumat (28/8/2026). 

Ia juga masih tak menyangka Como dapat mentas di Liga Champions 2026-2027. Pasalnya, tujuh tahun lalu Como masih berkubang di Serie D. 

“Ini pengalaman yang terasa tidak nyata. Kami berada di Serie D hanya tujuh tahun yang lalu; kini kami berada di Serie A dan Liga Champions,” ucapnya.  

Lawan-lawan Como 1907 di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@comofootball)
Lawan-lawan Como 1907 di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@comofootball)

Lolosnya Como ke Liga Champions merupakan hal penting. Karena itu, ia menyatakan, pihaknya akan tampil semaksimal mungkin. 

“Kami sulit mempercayainya. Bagi kami, sekadar berada di sini saja sudah sangat penting. Kami menjalaninya hari demi hari. Kami akan berusaha sebaik mungkin dan menikmati momen ini.

“Kami hanya bisa melakukan yang terbaik; hasil akhir yang akan menentukan segalanya. Hal terpenting bagi kami adalah menikmatinya. Meskipun kami ingin sekali mengalaminya lagi, kami tidak boleh menganggapnya sebagai hal yang pasti; mungkin besok kami tidak akan berada di sini lagi,” tuturnya. 

 

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