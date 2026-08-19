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Ditinggal Tarik Muharemovic, Jay Idzes Segera Dapat Duet Baru di Sassuolo

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |17:05 WIB
Ditinggal Tarik Muharemovic, Jay Idzes Segera Dapat Duet Baru di Sassuolo
Kepergian Tarik Muharemovic membuat Jay Idzes kehilangan duet di jantung pertahanan Sassuolo (Foto: Instagram/@jayidzes)
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REGGIO EMILIA – Kepergian Tarik Muharemovic membuat Jay Idzes kehilangan duet di jantung pertahanan Sassuolo. Tapi, ia segera kedatangan rekan setim baru yakni Fedde Leysen.

Muharemovic sudah resmi hengkang dari Sassuolo. Pemain berpaspor Bosnia & Herzegovina itu dibeli oleh Leeds United dengan kontrak cukup panjang hingga Juni 2031.

1. Lubang

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

Kepergian Muharemovic tentu meninggalkan lubang di lini pertahanan Sassuolo. Pemain berusia 23 tahun itu diketahui kerap menjadi pilihan utama di area tengah lini pertahanan bersama dengan Idzes.

Kehilangan Muharemovic, manajemen langsung bergerak cepat. Menurut laporan Sassuolo News, Neroverdi sedang memproses kedatangan bek Union Saint-Gilloise, Fedde Leysen.

Bek berusia 23 tahun itu diproyeksikan untuk menggantikan peran Muharemovic untuk menemani Idzes. Sebenarnya, Sassuolo mempunyai bek tengah lainnya, namun mereka dalam kondisi kurang bugar.

“Pulihnya Jay Idzes, yang absen dalam pertandingan melawan Cesena, jelas merupakan kabar baik,” tulis laporan Sassuolo News, dikutip pada Rabu (19/8/2026).

 

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