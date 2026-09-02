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5 Klub Serie A dengan Belanja Paling Boros di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Habiskan Rp3,4 Triliun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |13:02 WIB
5 Klub Serie A dengan Belanja Paling Boros di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Habiskan Rp3,4 Triliun
Berikut lima klub Serie A dengan belanja paling boros di bursa transfer musim panas 2026 termasuk Inter Milan (Foto: Inter Milan)
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BERIKUT lima klub Serie A dengan belanja paling boros di bursa transfer musim panas 2026. Angkanya memang tidak sebesar di Liga Inggris tapi tetap saja menghabiskan triliunan rupiah.

Bursa transfer musim panas 2026 resmi ditutup pada Rabu (2/9/2026) pagi WIB. Aktivitas jual beli di mercato memang tidak terlalu seru untuk kontestan Liga Italia 2026-2027.

Tapi, tetap saja ada lima klub yang sangat boros belanja di bursa transfer kali ini. Siapa saja mereka? Simak ulasannya.

5 Klub Serie A dengan Belanja Paling Boros di Bursa Transfer Musim Panas 2026

1. AC Milan

AC Milan naik ke puncak klasemen sementara Liga Italia 2026-2027

Total belanja klub berjuluk Rossoneri ini mencapai 165,1 juta Euro atau setara Rp3,4 triliun untuk tujuh pemain! Nominal tertinggi dibelanjakan untuk menggaet Goncalo Ramos dari Paris Saint-Germain (PSG) seharga 74 juta Euro (setara Rp1,5 triliun).

Sementara, klub yang bermukim di Stadion San Siro ini meraup 87 juta Euro (setara Rp1,8 triliun) dari penjualan tujuh pemain. Dengan begitu, kas Milan masih sedikit terjaga.

2. Juventus

Juventus vs Parma. (Foto: Instagram/juventus)

La Vecchia Signora total membelanjakan 164,35 juta Euro (setara Rp3,38 triliun) untuk menggaet sembilan pemain. Transfer paling menyedot keuangan adalah Lois Openda dengan 42,75 juta Euro (setara Rp879,9 miliar).

Sayangnya, aktivitas pembelian tidak dibarengi penjualan yang bagus. Juventus melego delapan pemain tapi hanya bisa mereguk dana segar 26,5 juta Euro (setara Rp550,6 miliar) alias rugi hingga ratusan juta Euro!

3. Fiorentina

Fiorentina vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 berakhir 1-1 (Foto: Inter Milan)

La Viola menyeruak ke posisi tiga klub Serie A terboros dengan total belanja 150,3 juta Euro (setara Rp3,09 triliun) untuk mendatangkan hingga 14 pemain. Pembenahan besar-besaran dilakukan Fiorentina untuk bisa bersaing di papan atas.

Serupa dengan sang rival Juventus, klub berkostum ungu ini melepas banyak pemain yakni hingga 16 orang. Tapi, dana segar yang didapat sangat minim, yakni hanya 27,48 juta Euro (setara Rp565,6 miliar).

 

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