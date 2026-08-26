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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Carlos Baleba Resmi Gabung Manchester United, Begini Kata Bruno Fernandes

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |10:27 WIB
Carlos Baleba Resmi Gabung Manchester United, Begini Kata Bruno Fernandes
Carlos Baleba resmi gabung Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)
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CARLOS Baleba resmi gabung Manchester United pada Selasa, 25 Agustus 2026. Gelandang asal Kamerun itu dikontrak Manchester United selama lima tahun atau hingga 30 Juni 2031.

Lantas, berapa dana yang dikeluarkan Manchester United untuk menggaet Carlos Baleba dari Brighton & Hove Albion? Manchester United mengeluarkan 75,9 juta euro atau setara Rp1,56 triliun untuk mendatangkan gelandang 22 tahun tersebut.

Carlos Baleba bahagia gabung Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)
Carlos Baleba bahagia gabung Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)

1. Pengganti Casemiro

Setelah Kepergian Casemiro pada bursa transfer musim panas 2026, Manchester United belum mendatangkan gelandang bertahan jempolan. Manchester United sejatinya telah mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea.

Namun, gelandang asal Brasil itu tidak tampil prima saat Manchester United kalah 0-2 dari Hull City di pekan pembuka Liga Inggris 2026-2027 akhir pekan lalu. Bahkan laman Whoscored, memberi nilai 6,3 kepada gelandang 22 tahun tersebut.

2. Bahagia Gabung Manchester United

Carlos Baleba tak bisa menutupi rasa bahagianya setelah gabung Manchester United. Ia tak sabar membela klub sebesar Manchester United.

“Ini adalah perasaan yang luar biasa bisa bergabung dengan klub impian saya. Bermain di Old Trafford selalu menjadi sesuatu yang istimewa, tetapi kesempatan melakukannya sebagai pemain Manchester United merupakan sebuah kehormatan besar,” kata Carlos Baleba, Okezone mengutip dari laman resmi Manchester United, Rabu (26/8/2026).

 

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