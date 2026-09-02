Jadi Pahlawan Antar Persib Lolos ke ACL Two 2026-2027, Mariano Peralta Justru Merendah

BANDUNG - Mariano Peralta menjadi pahlawan Persib Bandung melaju ke fase grup AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027. Meski mencetak gol kemenangan, penyerang asal Argentina itu memilih merendah dan mengaku hanya beruntung.

1. Persib Menang

Persib memastikan langkah ke kompetisi Asia tersebut setelah mengalahkan Manila Digger pada babak playoff. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Senin (31/8/2026) itu berakhir dengan skor 1-0.

Gol penentu kemenangan Persib tercipta menjelang berakhirnya waktu normal pertandingan. Peralta (88') yang berhasil lepas di dalam kotak penalti lawan mampu menyelesaikan peluang melalui sontekan ke gawang Manila Digger.

Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Persib Bandung)

2. Peralta Ngaku Beruntung

Gol tersebut membuat Persib meraih kemenangan sekaligus memastikan tiket ke fase grup ACL Two 2026-2027. Peralta mengaku gol tersebut merupakan keberuntungan yang didapat setelah kerja kolektif tim.

"Sebagaimana yang pelatih katakan, laga ini sangat ketat. Saya hanya beruntung mencetak gol dan membawa tim kami menang dan lolos," ujar Peralta dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (2/9/2026).

Peralta juga mendapatkan penghargaan Man of The Match setelah menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Namun, kemenangan atas Manila Digger menjadi hasil kerja seluruh pemain Persib dalam laga yang berjalan ketat.