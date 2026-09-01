5 Pemain Persib Bandung yang Tampil Gacor saat Kalahkan Manila Digger, Nomor 1 Pahlawan Kemenangan

Berikut lima pemain Persib Bandung yang tampil gacor saat kalahkan Manila Digger (Foto: Persib Bandung)

BERIKUT lima pemain Persib Bandung yang tampil gacor saat kalahkan Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Salah satunya adalah pahlawan kemenangan.

Persib berhasil mengalahkan Manila Digger FC 1-0 pada laga di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Agustus 2026 malam WIB. Dengan begitu, mereka lolos ke fase grup.

Lalu, siapa saja pemain Persib Bandung yang tampil gacor saat kalahkan Manila Digger FC? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Persib Bandung yang Tampil Gacor saat Kalahkan Manila Digger

1. Mariano Peralta

Mariano Peralta cetak gol di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Persib Bandung)

Persib kesulitan mencetak gol hingga nyaris 90 menit. Tapi, tepat di menit ke-89, Peralta muncul sebagai pahlawan dengan golnya. Pasukan Igor Tolic pun jadi pemenang!

Selain cetak gol, pemain asal Argentina itu juga mencatatkan lima umpan kunci, tiga tembakan tepat sasaran, dan tiga dribel sukses. Wajar bila akhirnya Peralta dinobatkan sebagai pemain terbaik.

2. Patricio Matricardi

Patricio Matricardi beraksi di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Instagram/@persib)

Kehilangan Federico Barba, lini belakang Persib masih memiliki tembok kukuh lainnya. Matricardi sukses tampil apik dalam laga itu dengan tiga tekel bersih, delapan sapuan, dan sembilan kali menang duel udara.

Kehadiran pemain asal Argentina ini begitu krusial. Selain statistik bertahannya apik, Matricardi juga tercatat sebagai pesepakbola dengan operan sukses terbanyak yakni 61 kali dalam laga tersebut!

3. Gabriel Mutombo Kupa

Gabriel Mutombo (kedua dari kanan) beraksi di laga Persib Bandung vs Manila Digger FC (Foto: Persib Bandung)

Diturunkan untuk berduet dengan Matricardi, pemain asal Prancis ini tampil apik. Mutombo mencatatkan beberapa statistik kunci seperti tiga tekel sukses, delapan intersep, tiga sapuan, dan enam kali menang duel udara!

Eks Ratchaburi FC ini juga membuktikan cukup ahli dalam melepas operan. Mutombo adalah pemain dengan umpan tersukses kedua setelah Matricardi dengan 56 kali.