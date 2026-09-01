Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 1-0 atas Manila Digger FC: Tempel Kamboja!

UPDATE ranking Liga Indonesia setelah Persib Bandung menang 1-0 atas Manila Digger FC di playoff AFC Champions League 2 2026-2027 akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih kemenangan penting atas Manila Digger FC lewat gol Mariano Peralta di menit 88.

Berkat kemenangan itu, Persib Bandung diizinkan lolos ke fase grup playoff AFC Champions League 2 2026-2027. Di fase grup, skuad asuhan Igor Tolic sudah ditunggu tiga tim kuat yakni FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia) dan The Cong-Viettel (Vietnam).,

Mariano Peralta cetak gol kemenangan Persib Bandung atas Manila Digger FC. (Foto: Instagram/@persib)

1. Peringkat 20 Asia

Kemenangan atas Manila Digger FC membuat Persib Bandung menyumbangkan 450 poin bagi Liga Indonesia. Mengutip dari Footy Rankings, tambahan 0,200 poin membuat poin ranking Liga Indonesia bertambah menjadi 25.759 angka.

Tambahan poin ini memang belum membuat ranking Liga Indonesia terdongkrak. Ranking Liga Indonesia masih tertahan di posisi 20 Asia.

Namun, ranking Liga Indonesia semakin dekat dengan Liga Kamboja. Liga Kamboja saat ini menempati peringkat 19 Asia dengan 21.141 poin.

2. Masih Harus Bersabar di AFC Champions League Elite

Namun, untuk melihat wakil Indonesia bersaing di AFC Champions League Elite, klub-klub Indonesia masih harus bersabar. Saat ini di ranking zona timur, Indonesia menempati peringkat 10.