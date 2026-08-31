Persib Bandung vs Manila Digger FC: Igor Tolic Punya Formula Jitu untuk Menang

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, sudah menyiapkan formula jitu untuk mengalahkan Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, sudah menyiapkan formula jitu untuk mengalahkan Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027 (ACL 2 2026-2027). Ia pun sudah tahu bagaimana permainan lawan.

Laga Persib Bandung vs Manila Digger FC itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Senin (31/8/2026) pukul 19.00 WIB. Pemenang akan lolos ke fase grup ACL 2 2026-2027.

1. Persiapan Maksimal

Tolic mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin untuk laga nanti. Ia harapkan Marc Klok dan kolega dapat menampilkan performa terbaiknya sepanjang laga.

"Kami telah menemukan formula yang tepat dan para pemain akan mengeksekusinya besok (mala mini) untuk lolos ke babak selanjutnya," kata Tolic dilansir dari laman Persib, Senin (31/8/2026).

2. Tantangan

Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan tantangan buat laga nanti adalah pola serangan balik cepat Manila Digger. Tolic mengakui menang tidak terlalu banyak mendapatkan informasi soal lawan.

"Kami tidak banyak melihat pertandingan Manila, hanya materi yang dipantau dari tahun lalu dan ada beberapa pemain baru serta pelatih baru,” kata Tolic.