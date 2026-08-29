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Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027, Live di RCTI!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |13:30 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027, Live di RCTI!
Julio Cesar siap bawa Persib Bandung menang atas Manila Digger FC. (Foto: Persib.co.id)
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JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Manila Digger FC di playoff AFC Champions League 2 2026-2027 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin 31 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB akan disiarkan live dan eksklusif di RCTI.

1. Persib Bandung Siap Hajar Manila Digger FC

Bek Persib Bandung Julio Cesar menegaskan timnya sudah siap sepenuhnya melawan Manila Digger FC. Julio Cesar mengatakan persiapan Persib Bandung sudah cukup baik.

Julio Cesar siap bawa Persib menang atas Manila Digger FC. (Foto: Instagram/@juliocfreita44)
Julio Cesar siap bawa Persib menang atas Manila Digger FC. (Foto: Instagram/@juliocfreita44)

Dalam rangkaian pramusim, Persib Bandung menjadi runner-up Piala Presiden 2026. Selain itu, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juga menjadi juara Dewa Challenge Series 2026.

"Kami sudah melakukan persiapan dengan sangat baik, sekarang semakin meningkat. Sekarang semua orang sudah semakin saling mengenal satu sama lain. Kondisi fisik kami juga menjadi semakin baik," kata Julio Cesar, Okezone mengutip dari laman resmi Persib, Sabtu (29/8/2026).

"Saya pikir pada tanggal 31 (Agustus) nanti, kami sudah siap untuk bertanding di babak play-off ini," tambah bek asal Brasil.

2. Optimistis Singkirkan Manila Digger FC

Ia optimistis Persib Bandung dapat meraih hasil maksimal saat berhadapan dengan Manila Digger FC. Hal itu karena Persib Bandung memiliki kedalaman skuad yang merata.

 

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