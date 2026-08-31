Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027 Malam Ini

LINK live streaming Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini.Persib Bandung akan menghadapi laga hidup-mati melawan Manila Digger FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (31/8/2026) pukul 21.00 WIB.

Dibilang hidup mati karena hanya kemenangan yang akan meloloskan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Sementara jika kalah, Persib Bandung harus rela terpental ke ajang AFC Challenge League 2026-2027.

Igor Tolic kehilangan banyak pemain jelang lawan Manila Digger FC. (Foto: Persib.co.id)

1. Persib Bandung Tanpa Diperkuat 4 Pemain

Untuk laga malam ini, Persib Bandung tak bisa diperkuat empat pemain sekaligus. Selain Uilliam Barros yang harus menjalani skorsing dua pertandingan, Maung Bandung tak dapat diperkuat Luciano Guaycochea, Gakuto Notsuda dan Sandy Walsh yang cedera.

"Masih Lucho (Luciano Guaycochea), Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda (yang akan absen di pertandingan),” kata Igor Tolic dalam konferensi pers jelang laga Persib Bandung vs Manila Digger FC.

"Mereka tidak bisa bermain, tapi kami pun terus mencari solusi atas cedera mereka. Yang pasti, mereka terus berusaha untuk pulih sesegera mungkin," lanjut Igor Tolic.

2. Incar Kemenangan

Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan target Persib Bandung adalah meraih kemenangan. Ia fokus memenangkan pertandingan sebelum menatap fase grup AFC Champions League 2 2026-2027

"Kami hanya punya satu target di pertandingan besok (hari ini) yaitu untuk menang dan lolos ke babak grup. Kami tahu apa yang ada di fase grup nanti, tapi kami akan lebih dulu, menuntaskan pekerjaan pertandingan besok (hari ini)," tegas Marc Klok.