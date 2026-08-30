Igor Tolic Pusing, Krisis Pemain Inti Hantui Persib Bandung Jelang Duel Kontra Manila Digger

BANDUNG - Persib Bandung dipastikan turun dengan kekuatan yang tidak optimal saat melakoni laga penentu menghadapi wakil Filipina, Manila Digger. Juru taktik Maung Bandung, Igor Tolic, mengakui bahwa armadanya pincang akibat tiga pilar penting masih harus absen karena belum pulih dari cedera.

Duel krusial laga playoff AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Senin, 31 Agustus 2026. Kehilangan beberapa pemain kunci tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sang pelatih asal Kroasia dalam meracik strategi terbaiknya.

1. Daftar Pemain Absen

Pelatih Igor Tolic merinci bahwa ketiga nama yang dipastikan menepi dari lapangan hijau meliputi Luciano Guaycochea, Sandy Walsh, serta Gakuto Notsuda. Mereka saat ini masih harus fokus menjalani masa pemulihan kondisi fisik didampingi oleh tim medis klub.

"Masih Lucho (Luciano Guaycochea), Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda (yang akan absen di pertandingan)," kata Tolic dilansir dari laman Persib, Minggu (30/8/2026).

Sandy Walsh. (Foto: Instagram/persib)

Meski situasi skuadnya sedang tidak ideal, Tolic menegaskan bahwa absennya para pemain tersebut sama sekali tidak boleh menurunkan mentalitas bertanding Maung Bandung. Ia tetap menaruh keyakinan tinggi bahwa komposisi pemain yang tersisa mampu berjuang habis-habisan demi mengamankan kemenangan.