Real Madrid Hajar Malaga 4-0, Jose Mourinho Puji Trio Mbappe-Vinicius-Bellingham

MADRID – Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, senang melihat kinerja trio Kylian Mbappe, Vinicius Jr, dan Jude Bellingham, di laga kontra Malaga. Itu sekaligus membantah kabar salah satu dari mereka tidak ingin saling bekerja sama.

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1. Bekerja Sama

Jude Bellingham cetak gol di laga Real Madrid vs Malaga (Foto: Real Madrid)

Laga Real Madrid vs Malaga itu berlangsung di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu 30 Agustus malam WIB. Tampil gemilang, Los Blancos menang telak 4-0.

Empat gol Madrid disarangkan Jude Bellingham (19’), bunuh diri Alfonso Herrero (26’), Kylian Mbappe (30’), dan Arda Guler (90+1’). Meski tak bikin gol, Vinicius memberi assist untuk gol terakhir.

Keterlibatan ketiganya dalam laga tersebut langsung berbuah pujian dari Mourinho. Ia menegaskan, para pemain berkualitas memang punya ego tapi pasti ingin bekerja bersama-sama.

“Saya katakan sejak awal, para pemain yang sangat bagus, ingin bermain bareng, bersama orang-orang yang punya kualitas, kecepatan berpikir, dan pengambilan keputusan, yang sama,” tutur Mourinho, dinukil dari laman resmi Madrid, Selasa (1/9/2026).