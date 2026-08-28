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Barcelona Menang 2-0 atas Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2026-2027, Ekspresi Lamine Yamal Masih Jadi Sorotan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |06:56 WIB
Barcelona Menang 2-0 atas Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2026-2027, Ekspresi Lamine Yamal Masih Jadi Sorotan!
Barcelona menang 2-0 atas Athletic Bilbao. (Foto: X/@FCBarcelona)
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BARCELONA menang 2-0 atas Athletic Bilbao di pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Estadio Camp Nou, Jumat (28/8/2027) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan Blaugrana -julukan Barcelona- dicetak Raphinha (37’) dan Fermin Lopez (82’).

Berkat kemenangan ini, Barcelona naik ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2026-2027 dengan enam angka. Blaugrana berada di puncak setelah unggul selisih gol atas Real Madrid, Sevilla dan Real Betis yang menempati posisi dua, tiga dan empat.

1. Ekspresi Lamine Yamal Jadi Sorotan

Ekspresi Lamine Yamal jadi sorotan di laga Barcelona vs Athletic Bilbao
Ekspresi Lamine Yamal jadi sorotan di laga Barcelona vs Athletic Bilbao

Lamine Yamal bermain 90 menit saat Barcelona menumbangkan Los Leones -julukan Athletic Bilbao. Berdasarkan laman Whoscored, pesepakbola 18 tahun itu mendapatkan nilai 7,8.

Namun, banyak media Spanyol yang masih membahas momen ketika Lamine Yamal ditarik keluar di menit 65 laga Elche vs Barcelona akhir pekan lalu. Saat itu, ia terlihat murung saat duduk di bench stadion. Kemudian pertanyaan muncul, kenapa Lamine Yamal terlihat murung? Apakah faktor hanya bermain 65 menit?

Jurnalis Spanyol, Josep Pedrerol, juga memberikan analisis. Ia menilai Lamine Yamal tidak terlihat bahagia karena sejumlah sahabatnya meningggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2026.

Sekadar diketahui, Alejandro Balde, Marc Casado, dan Hector Fort meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2026. Ketiga nama itu merupakan pemain-pemain jebolan akademi La Masia yang sering bersinggungan dengan Lamine Yamal sejak lama.

 

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