Hasil Liga Spanyol 2026-2027 Semalam: Real Madrid Bantai Malaga 4-0, Sevilla vs Atletico Madrid 1-3!

SEBANYAK empat pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2026-2027 bergulir pada Minggu 30 Agustus 2026 malam WIB hingga Senin (31/8/2026) dini hari WIB. Real Madrid dan Atletico Madrid mendapatkan hasil positif.

1. Hasil Real Madrid vs Malaga

Jose Mourinho asuhan Real Madrid masih digdaya di Liga Spanyol 2026-2027. Ketiga kalinya secara beruntun, Los Blancos -julukan Real Madrid- meraih kemenangan.

Terbaru, Kylian Mbappe dan kawan-kawan menang 4-0 atas Malaga! Gol-gol kemenangan Real Madrid atas Malaga dicetak Jude Bellingham pada menit 19, gol bunuh diri Alfonso Herrero (26’), Kylian Mbappe (30’) dan Arda Guler (90+1’).

Jude Bellingham cetak gol kemenangan Real Madrid atas Malaga di Liga Spanyol 2026-2027. (Foto: X/@realmadriden)

Berkat kemenangan ini, Real Madrid naik ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2026-2027 dengan sembilan angka. Vinicius Jr dan kawan-kawan unggul dua angka atas Atletico Madrid di posisi dua.

Namun, Real Madrid rawan tergusur ke posisi dua jika Barcelona meraih kemenangan. Barcelona akan menjamu Rayo Vallecano di lanjutan pekan ketiga Liga Spanyol 2026-2027 pada Selasa (1/9/2026) dini hari WIB.

Selanjutnya, Real Madrid akan tandang ke markas Real Betis di lanjutan pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027 pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 02.00 WIB. Di atas kertas, Real Madrid dijagokan meraih kemenangan.