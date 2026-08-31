Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Liga Spanyol 2026-2027 Semalam: Real Madrid Bantai Malaga 4-0, Sevilla vs Atletico Madrid 1-3!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |07:02 WIB
Hasil Liga Spanyol 2026-2027 Semalam: Real Madrid Bantai Malaga 4-0, Sevilla vs Atletico Madrid 1-3!
Real Madrid menang 4-0 atas Malaga di Liga Spanyol 2026-2027. (Foto: X/@realmadriden)
A
A
A

SEBANYAK empat pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2026-2027 bergulir pada Minggu 30 Agustus 2026 malam WIB hingga Senin (31/8/2026) dini hari WIB. Real Madrid dan Atletico Madrid mendapatkan hasil positif.

1. Hasil Real Madrid vs Malaga

Jose Mourinho asuhan Real Madrid masih digdaya di Liga Spanyol 2026-2027. Ketiga kalinya secara beruntun, Los Blancos -julukan Real Madrid- meraih kemenangan.

Terbaru, Kylian Mbappe dan kawan-kawan menang 4-0 atas Malaga! Gol-gol kemenangan Real Madrid atas Malaga dicetak Jude Bellingham pada menit 19, gol bunuh diri Alfonso Herrero (26’), Kylian Mbappe (30’) dan Arda Guler (90+1’).

Jude Bellingham cetak gol kemenangan Real Madrid atas Malaga di Liga Spanyol 2026-2027. (Foto: X/@realmadriden)
Jude Bellingham cetak gol kemenangan Real Madrid atas Malaga di Liga Spanyol 2026-2027. (Foto: X/@realmadriden)

Berkat kemenangan ini, Real Madrid naik ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2026-2027 dengan sembilan angka. Vinicius Jr dan kawan-kawan unggul dua angka atas Atletico Madrid di posisi dua.

Namun, Real Madrid rawan tergusur ke posisi dua jika Barcelona meraih kemenangan. Barcelona akan menjamu Rayo Vallecano di lanjutan pekan ketiga Liga Spanyol 2026-2027 pada Selasa (1/9/2026) dini hari WIB.

Selanjutnya, Real Madrid akan tandang ke markas Real Betis di lanjutan pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027 pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 02.00 WIB. Di atas kertas, Real Madrid dijagokan meraih kemenangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/46/3239122/jose_mourinho-umr0_large.jpg
Panas! Jose Mourinho Klaim Trofi Ballon dOr 2026 Layak Jadi Milik Pemain Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/46/3238675/barcelona_menang_2_0_atas_athletic_bilbao_fcbarcelona-tacI_large.jpg
Barcelona Menang 2-0 atas Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2026-2027, Ekspresi Lamine Yamal Masih Jadi Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/46/3238445/hasil_real_madrid_vs_real_sociedad_di_liga_spanyol_2026_2027-ote4_large.jpg
Hasil Real Madrid vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2026-2027: Kylian Mbappe Hattrick, Los Blancos Menang 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/46/3238363/jose_mourinho-XbeQ_large.jpg
Real Madrid Tutup Pintu Bursa Transfer, Jose Mourinho Sudah Puas dengan Skuad Los Blancos!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/29/51/1744201/lari-8-kilometer-pakai-kostum-leak-bali-dika-raih-best-costume-budaya-di-merdeka-run-2026-xfo.webp
Lari 8 Kilometer Pakai Kostum Leak Bali, Dika Raih Best Costume Budaya di Merdeka Run 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/19/marc_klok.jpg
Marc Klok Kobarkan Perang! Persib Siap Habis-habisan Singkirkan Manila Digger
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement