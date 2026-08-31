Hasil Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027: Mariano Peralta Cetak Gol, Persib Lolos!

BANDUNG – Persib Bandung memastikan diri lolos ke putaran final AFC Champions League 2 2026-2027. Kepastian itu diraih usai Persib menang 1-0 atas klub Filipina, Manila Digger FC pada laga playoff yang berlangsung di Stadion si Jalak Harupat, Senin (31/8/2026) malam WIB.

Skor 1-0 itu sudah cukup bagi Persib untuk lolos dan bergabung dengan Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Nantinya di Grup E pasukan Igor Tolic akan bersaing melawan klub asal Korea Selatan, FC Seoul, Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam).

Sementara itu, Manila Digger FC akan turun ke AFC Challenge League 2026-2027.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak babak pertama dimulai, Persib yang bermain di kandang sendiri tampil begitu apik. Meski stadion tanpa penonton, tim asuhan Igor Tolic tersebut tampil menawan dan langsung menciptakan sejumlah peluang emas.

Sayangnya, lini depan Persib begitu banyak membuang peluang emas. Baik itu dari Mariano Peralta, Luka Menalo, hingga Balsa Sekulic.

Lalu di akhir babak pertama, Manila Digger FC justru mampu melakukan serangan yang berbahaya. Jelas itu menjadi sinyal yang kurang baik untuk Marc Klok dan kawan-kawan.

Persib Bandung vs Manila Digger FC. (Foto: Instagram/persib)

Padahal, Persib butuh kemenangan agar lolos ke putaran final AFC Champions League 2 2026-2027. Sebab jika kalah, maka mereka akan turun ke AFC Challenge League.

Karena itulah, Persib wajib berbenah di babak kedua jika ingin menang. Bila melihat pertandingan di babak pertama, maka PR utama Pangeran Biru adalah harus memperbaiki penyelesaian akhir agar gol bisa tercipta.