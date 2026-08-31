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Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Manila Digger FC: Banyak Ciptakan Peluang, Maung Bandung Justru Tertahan 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |19:56 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Manila Digger FC: Banyak Ciptakan Peluang, Maung Bandung Justru Tertahan 0-0
Suasana laga Persib Bandung vs Manila Digger FC. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG Persib Bandung harus puas menutup babak pertama dengan hasil 0-0 saat menjamu Manila Digger FC, Senin (31/8/2026) malam WIB. Bermain di Stadion si Jalak Harupat, Persib sejatinya tampil luar biasa, namun mereka gagal menutup babak pertama laga playoff AFC Champions League 2 2026-2027 tersebut dengan keunggulan.

Selama 45 menit pertama berlangsung, Persib sejatinya banyak menciptakan peluang emas. Namun, pertahanan klub asal Filipina tersebut begitu kuat hingga Maung Bandung harus rela mengakhiri babak pertama dengan skor 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak babak pertama dimulai, Persib yang bermain di kandang sendiri tampil begitu apik. Meski stadion tanpa penonton, tim asuhan Igor Tolic tersebut tampil menawan dan langsung menciptakan sejumlah peluang emas.

Sayangnya, lini depan Persib begitu banyak membuang peluang emas. Baik itu dari Mariano Peralta, Luka Menalo, hingga Balsa Sekulic.

Persib Bandung vs Manila Digger FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Manila Digger FC. (Foto: Instagram/persib)

Padahal, Persib butuh kemenangan agar lolos ke putaran final AFC Champions League 2 2026-2027. Sebab jika kalah, maka mereka akan turun ke AFC Challenge League.

Karena itulah, Persib wajib berbenah di babak kedua jika ingin menang. Bila melihat pertandingan di babak pertama, maka PR utama Pangeran Biru adalah harus memperbaiki penyelesaian akhir agar gol bisa tercipta.

 

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