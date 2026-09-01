Jadwal Lengkap Persib Bandung di Fase Grup AFC Champions League 2 2026-2027: Langsung Hadapi FC Seoul!

JADWAL lengkap Persib Bandung di fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 sudah diketahui. Maung Bandung dipastikan menghadapi lawan-lawan berat!

1. Mariano Peralta Jadi Pahlawan

Persib berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Mereka mengalahkan Manila Digger FC 1-0 pada laga playoff yang dimainkan di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Senin 31 Agustus 2026 malam WIB.

Gol tunggal Mariano Peralta (89’) mengantarkan Persib ke fase grup ACL 2 untuk yang ketiga kali secara beruntun. Kali ini, sang juara Super League akan menghadapi lawan-lawan yang terhitung kelas atas.

2. Tiga Kandang dan Tiga Tandang

Persib tergabung di Grup E ACL 2 2026-2027. Mereka sudah dinanti FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan Cong Viettel (Vietnam), dalam enam laga di babak ini.

Seperti biasa, Persib akan memainkan tiga laga kandang dan tiga laga tandang. Perjuangan Marc Klok dan kawan-kawan akan dimulai saat menyambangi markas FC Seoul pada 16 September 2026!

Setelah itu, Persib kebagian jatah bermain kandang dua kali di matchday dua dan tiga. Pasukan Igor Tolic akan melawan Cong Viettel pada 14 Oktober 2026 lalu Melbourne Victory pada 28 Oktober.