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5 Klub Liga Inggris Terboros di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Nyaris Rp11 Triliun!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |10:20 WIB
5 Klub Liga Inggris Terboros di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Nyaris Rp11 Triliun!
Berikut lima klub Liga Inggris terboros di bursa transfer musim panas 2026 termasuk Manchester City (Foto: Manchester City)
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BERIKUT lima klub Liga Inggris terboros di bursa transfer musim panas 2026. Menggunakan mata uang Euro, pengeluaran terbesar mencapai hampir Rp11 triliun!

Bursa transfer musim panas 2026 resmi ditutup pada Rabu (2/9/2026) pagi WIB. Sejumlah perpindahan mencuri perhatian, seperti Enzo Fernandez ke Manchester City dari Chelsea.

Nominal-nominal fantastis bertebaran di bursa transfer kali ini. Lantas, siapa yang mengeluarkan uang paling banyak sepanjang musim panas?

5 Klub Liga Inggris Terboros di Bursa Transfer Musim Panas 2026

1. Manchester City

Erling Haaland cetak dua gol di laga Crystal Palace vs Manchester City

Total belanja klub satu ini mencapai 526,2 juta Euro atau setara Rp10,8 triliun! Walau begitu, Man City tidak rugi-rugi amat. Mereka masih mendapat pemasukan 337,02 juta Euro atau setara Rp6,93 triliun.

Klub yang kini diasuh Enzo Maresca itu mendatangkan sembilan pemain setelah melepas sembilan nama. Nominal terbesar dikeluarkan saat mengangkut Fernandez dengan mahar hingga 145 juta Euro!

2. Chelsea

Chelsea vs Brighton. (Foto: Instagram/chelsea

Total belanja klub satu ini mencapai 406,7 juta Euro atau setara Rp8,36 triliun. Yang menarik, Chelsea juga meraup pendapatan 447,8 juta Euro (setara Rp9,21 triliun). Mereka pun untung 41,1 juta Euro (setara Rp845,3 miliar).

Chelsea mendatangkan 10 pemain dengan harga termahal adalah Morgan Rogers yang mencapai 138 juta Euro (setara Rp2,83 triliun). Sementara, mereka melepas 12 pemain dengan banderol tertinggi adalah Fernandez.

3. Tottenham Hotspur

Eberechi Eze membuka skor di laga Tottenham Hotspur vs Arsenal (Foto: Arsenal)

Total belanja klub satu ini mencapai 366,35 juta Euro (setara Rp7,53 triliun) untuk lima orang pemain. Spurs lalu melego 11 nama dengan pendapatan hanya 164,25 juta Euro (setara Rp3,38 triliun).

Itu artinya, klub yang bermarkas di London Utara ini mencatatkan kerugian hingga 202,1 juta Euro (setara Rp4,16 triliun) di lantai bursa. Pengorbanan itu dilakukan demi mendongkrak posisi tim yang dalam dua musim terakhir berkubang di papan bawah.

 

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