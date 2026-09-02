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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Drama Deadline Day! Everton Gagal Boyong Balogun: 3 Transfer Berantakan dalam Hitungan Jam

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |08:54 WIB
Drama Deadline Day! Everton Gagal Boyong Balogun: 3 Transfer Berantakan dalam Hitungan Jam
Drama Deadline Day! Everton Gagal Boyong Balogun: 3 Transfer Berantakan dalam Hitungan Jam (Instagram/@balogun)
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JAKARTA - Drama biasa terjadi detik-detik jelang penutupan bursa transfer pemain. Sederet klub berhasil membuat kejutan dengan mendatangkan pemain baru jelang bursa transfer ditutup. Namun, ada pula gerak cepat klub untuk memburu pemain saat deadline bursa transfer tak menemui hasil alias gagal. 

1. Balogun Batal ke Everton

Everton menjadi klub yang gagal mendaratkan pemain pada batas waktu bursa transfer yang ditutup pada 1 September 2026. Klub asal Inggris itu berniat meminang striker AS Monaco, Folarin Balogun, pada hari terakhir penutupan bursa transfer, yang terjadi begitu rumit dan panjang. 

"Kepindahan Folarin Balogun ke Everton batal setelah sang pemain berubah pikiran di menit-menit terakhir," demikian laporan Sky Sports, dikutip Rabu (2/9/2026). 

Balogun merupakan striker asal Amerika Serikat (AS) yang bersinar pada Piala Dunia 2026. Namanya kerap diisukan dikaitkan dengan sejumlah klub pada bursa transfer kali ini. 

2. Saga Transfer Balogun saat Deadline Day

Menurut laporan Sky Sports, Everton menyekapati biaya transfer 40 juta poundsterling untuk mendatangkan Balogun pada hari terakhir bursa transfer yakni 1 September 2026. Namun, muncul keraguan mengenai kesepakatan Everton untuk Balogun setelah adanya laporan masalah terkait kepindahan tersebut.

Di sisi lain, Everton yang memerlukan striker baru langsung melirik striker Manchester United, Joshua Zirkzee. Everton melayangkan tawaran peminjaman disertai opsi pembelian untuk striker asal Belanda itu. 

Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee
Penyerang Manchester United Joshua Zirkzee (Instagram/@zirkzee)

Joshua Zirkzee bukan tanpa peminat pada bursa transfer musim panas ini. Namanya juga menjadi buruan klub Liga Italia, yaitu Fiorentina dan Juventus.

Sementara tawaran peminjaman Zirkzee dilemparkan ke Manchester United, Everton tiba-tiba semakin yakin dapat segera merampungkan transfer Balogun dari AS Monaco. Balogun pun tiba di Merseyside untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan formalitas kepindahannya ke Everton.

 

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