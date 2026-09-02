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HOME BOLA LIGA ITALIA

10 Transfer Termahal Liga Italia 2026-2027: Milan dan Juventus Paling Royal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |10:03 WIB
10 Transfer Termahal Liga Italia 2026-2027: Milan dan Juventus Paling Royal
10 Transfer Termahal Liga Italia 2026-2027: Milan dan Juventus Paling Royal (Instagram/@goncaloramos88)
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JAKARTA - 10 transfer pemain termahal di Liga Italia 2026-2027 menarik diulas. Pada musim ini, banyak klub berbenah untuk mencapai target masing-masing. 

1. AC Milan dan Juventus Gencar Belanja

AC Milan dan Juventus menjadi klub yang gencar pada bursa transfer kali ini. Pasalnya, kedua tim gagal lolos ke Liga Champions pada musim lalu. Hal ini membuat pihak klub bangkit agar hasil buruk musim lalu tak terulang kembali. 

Pada musim 2026-2027, Juventus menunjuk Giovanni Carnevali sebagai CEO menggantikan Daniele Comolli atas hasil buruk musim lalu. Klub berjuluk Bianconeri itu pun cukup aktif pada bursa transfer kali ini guna memperkuat skuad menghadapi musim 2026-2027. 

Randal Kolo Muani menjadi rekrutan termahal dengan 50 juta euro termasuk. Menurut data dari Transfermarkt, Juventus menghabiskan 164,35 juta euro untuk mendatangkan total 9 pemain baru musim ini.

Randal Kolo Muani (Dok Juventus)
Randal Kolo Muani (Dok Juventus)

Sementara Milan juga melakukan perombakan. Ruben Amorim jadi nakhoda tim. Sebagai pelatih baru dengan target lebih baik dibandingkan musim lalu, Ruben Amorim pun mendatangkan sederet pemain baru. 

Goncalo Ramos didatangkan dari dengan biaya transfer 74 juta euro plus bonus dan Diego Moreira didatangkan dari Strasbourg dengan biaya 65 juta euro termasuk bonus. Total Milan membelanjakan duit 165,05 juta euro untuk mendatangkan 7 pemain. 

Ketiganya menjadi pemain termahal yang didatangkan klub-klub Liga Italia pada musim 2026-2027. Selain ketiga nama di atas, ada sederet pemain lainnya yang juga memiliki banderol harga mahal. 

 

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Topik Artikel :
AC Milan Juventus Bursa Transfer
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