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Emil Audero Langsung Turun di Laga Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2026-2027?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |09:42 WIB
Emil Audero Langsung Turun di Laga Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2026-2027?
Emil Audero siap tempur bersama Rayo Vallecano. (Foto: Instagram/@emil_audero)
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KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero, langsung turun di laga Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2026-2027? Emil Audero sudah diresmikan sebagai kiper Rayo Vallecano pada Rabu (2/9/2026) dini hari WIB.

Di daftar skuad Rayo Vallecano, sudah terdapat nama Emil Audero. Kemudian di laman resmi LaLiga, nama Emil Audero juga resmi dipinjamkan Como 1907 ke klub Ibu Kota Spanyol tersebut.

Emil Audero resmi gabung Rayo Vallecano. (Foto: Website LaLiga)
Emil Audero resmi gabung Rayo Vallecano. (Foto: Website LaLiga)

1. Peluang Emil Audero Jadi Kiper Utama

Kiper utama Rayo Vallecano, Auguto Batalla, mengalami cedera dan harus absen paling cepat hingga November 2026. Kiper asal Argentina ini turun 34 kali di Liga Spanyol 2025-2026.

Untuk musim ini alias di tiga laga Liga Spanyol 2026-2027, Dani Cardenas dipercaya sebagai kiper utama Rayo Vallecano. Sayangnya, gawang Rayo Vallecano kemasukan banyak gol.

Setelah kalah 1-2 dari Sevilla dan bermain 1-1 dengan Deportivo Alaves, Rayo Vallecano dihajar Barcelona dengan skor 2-5! Kondisi itu membuat Emil Audero berpeluang langsung menjadi kiper andalan Rayo Vallecano.

Selama Augusto Batalla belum pulih, posisi kiper utama Rayo Vallecano berpotensi diamankan Emil Audero. Kiper 29 tahun ini berpotensi debut saat Rayo Vallecano menjamu Racing Santander di pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027 pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 23.30 WIB.

 

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