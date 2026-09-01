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HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Bantai Rayo Vallecano 5-2, Hansi Flick Minta Yamal Cs Belajar Kendalikan Permainan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |10:21 WIB
Barcelona Bantai Rayo Vallecano 5-2, Hansi Flick Minta Yamal Cs Belajar Kendalikan Permainan
Barcelona Bantai Rayo Vallecano 5-2, Hansi Flick Minta Yamal Cs Belajar Kendalikan Permainan (Dok Barcelona)
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JAKARTA - Barcelona membantai Rayo Vallecano 5-2 pada pekan ketiga Liga Spanyol 2026-2027. Pada pertandingan yang digelar di Camp Nou, pada Selasa (1/9/2026) dini hari WIB itu, Lamine Yamal dan Raphinha masing-masing mencetak 2 gol. 

1. Barcelona Bantai Rayo Vallecano 5-2

Rayo Vallecano sempat memimpin lewat penyelesaian apik Sergio Camello yang langsung menyambar bola pada menit ke-12. Namun, Raphinha menyamakan kedudukan dengan menunjukkan olah bola yang apik sebelum melesakkan bola ke sudut bawah gawang pada menit ke-19.

Dua menit berselang, Lamine Yamal kemudian membawa Barca unggul lewat tembakan keras dari dalam kotak penalti.

Selanjutnya, pada menit ke-51, Florian Lejeune secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri saat mencoba menghalau umpan silang dari Anthony Gordon.

Barcelona vs Rayo Vallecano (Dok Barcelona)
Barcelona vs Rayo Vallecano (Dok Barcelona)

Tim tamu sempat memperkecil kedudukan lewat sundulan Camello pada menit k-59. Namun, Barcelona kembali memperbesar keunggulannya setelah Raphinha mencetak gol keduanya pada pertandingan tersebut pada menit ke-71.  

Lamine Yamal kemudian mencetak gol keduanya pada pertandingan tersebut pada menit ke-90. Ia melepaskan tembakan terukur ke sudut bawah gawang dari jarak sekitar 18 meter. Pertandingan pun berakhir dengan skor 5-2. 

2. Hansi Flick Minta Timnya Berbenah

Meski menang telak, pelatih Barcelona, Hansi Flick, mendesak timnya untuk berbenah. Flick mengatakan timnya harus belajar mengendalikan permainan dengan lebih baik jika ingin meraih kesuksesan musim ini.

"Di babak pertama kami bermain sangat baik. Respons setelah kebobolan gol juga sangat bagus," ujarnya usai pertandingan, melansir Barca Blaugranes. 

 

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