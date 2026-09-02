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Enzo Fernandez Resmi Gabung Manchester City Jelang Penutupan Bursa Transfer, Maharnya Fantastis!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |09:40 WIB
Enzo Fernandez Resmi Gabung Manchester City Jelang Penutupan Bursa Transfer, Maharnya Fantastis!
Manchester City resmi mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea jelang penutupan bursa transfer musim panas 2026 (Foto: Manchester City)
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MANCHESTER – Manchester City resmi mendatangkan Enzo Fernandez dari Chelsea jelang penutupan bursa transfer musim panas 2026. Pesepakbola berpaspor Argentina itu diikat dengan kontrak hingga Juni 2031.

Fernandez memang sudah tidak betah di Chelsea. Ia sempat mengutarakan keinginan untuk pindah sejak akhir musim lalu. Ketika itu, sang pemain kerap mengirim kode ke Real Madrid.

Enzo Fernandez cetak gol di laga Burnley vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
Enzo Fernandez cetak gol di laga Burnley vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Tapi, Madrid bergeming dengan kode-kode dari Fernandez. Eks Benfica itu lalu kembali berkostum Chelsea usai Piala Dunia 2026. Namun, keinginannya untuk hengkang tetap ada.

1. Ditebus Rp2,99 Triliun

Pada akhirnya, setelah melalui berbagai drama, Fernandez resmi berlabuh di Man City. Ia ditebus dengan mahar fantastis yakni mencapai 125 juta poundsterling (setara Rp2,99 triliun) atau lebih mahal dari banderolnya saat pindah ke Chelsea dari Benfica!

Usai transfernya diresmikan Rabu (2/9/2026) dini hari WIB, Fernandez tak menutupi hasratnya bergabung dengan Man City. Ia pun siap untuk kembali membawa klub barunya berjaya di Liga Inggris.

“Man City adalah klub tersukses di Inggris belakangan ini. Setiap pemain ingin jadi bagian dari klub seperti ini. Saya tidak bisa lebih bahagia lagi. Saya siap dengan tantangan untuk membawa Man City memenangi berbagai trofi,” kata Fernandez, dikutip dari laman resmi Man City, Rabu (2/9/2026).

 

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