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HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Klub Liga Inggris dengan Pendapatan Terbesar di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Untung Rp845 Miliar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |15:08 WIB
5 Klub Liga Inggris dengan Pendapatan Terbesar di Bursa Transfer Musim Panas 2026, Nomor 1 Untung Rp845 Miliar!
Berikut lima klub Liga Inggris dengan pendapatan terbesar di bursa transfer musim panas 2026 termasuk Chelsea (Foto: Chelsea FC)
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BERIKUT lima klub Liga Inggris dengan pendapatan terbesar di bursa transfer musim panas 2026. Harap diingat, bukan berarti kesebelasan tersebut akan mendapatkan untung!

Bursa transfer musim panas 2026 resmi ditutup pada Rabu (2/9/2026) pagi WIB. Sejumlah perpindahan pemain dengan nominal fantastis, mewarnai pasar edisi kali ini.

Lantas, siapa saja klub yang dapat pendapatan terbesar di musim panas ini? Simak ulasan berikut ini.

5 Klub Liga Inggris dengan Pendapatan Terbesar di Bursa Transfer Musim Panas 2026

1. Chelsea

Chelsea vs Brighton. (Foto: Instagram/chelsea

Klub satu ini berhasil melego hingga 12 pemainnya di bursa transfer musim panas 2026. Pendapatan terbesar diraih dari penjualan Enzo Fernandez ke Manchester City senilai 145 juta Euro (setara Rp2,98 triliun). Total, Chelsea meraup pendapatan hingga 447,8 juta Euro (setara Rp9,21 triliun)!

Tapi, The Blues harus merogoh kocek hingga 406,7 juta Euro (setara Rp8,37 triliun) untuk mendatangkan 10 pemain. Pun begitu, Chelsea tetap mereguk untung 41,1 juta Euro (setara Rp845,6 miliar) yang bisa dijadikan modal belanja di musim dingin.

2. Aston Villa

Indonesia All Stars vs Aston Villa di uji coba pramusim (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

Sembilan pemain berhasil dijual termasuk Morgan Rogers yang punya harga tertinggi yakni 138 juta Euro (setara Rp2,84 triliun) ke Chelsea. Total, Aston Villa mendapat dana segar 360,25 juta Euro (setara Rp7,41 triliun).

Uang tersebut lalu digunakan sebanyak 300,2 juta Euro (setara Rp6,18) triliun untuk belanja delapan pemain. Aston Villa pun berhasil mendapat laba 60,05 juta Euro (setara Rp1,24 triliun). Mereka adalah klub Liga Inggris dengan keuntungan terbesar di bursa transfer musim panas 2026!

3. Manchester City

Enzo Fernandez resmi bergabung dengan Manchester City (Foto: Manchester City)

Sembilan pemain dijual oleh Manchester Biru dengan pendapatan mencapai 337,02 juta Euro (setara Rp6,93 triliun). Man City meraup uang fantastis berkat penjualan Savinho ke Tottenham Hotspur seharga 87,7 juta Euro (setara Rp1,80 triliun).

Tapi, The Citizens juga rakus berbelanja dengan mendatangkan sembilan pemain bernilai total 526,2 juta Euro atau setara Rp10,89 triliun. Alhasil, mereka minus 189,2 juta Euro atau setara Rp3,89 triliun.

 

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