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Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Duduk di Bench saat Sassuolo Hajar Cesena 3-0 di Babak Pertama Coppa Italia 2026-2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |08:09 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Duduk di Bench saat Sassuolo Hajar Cesena 3-0 di Babak Pertama Coppa Italia 2026-2027
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Duduk di Bench saat Sassuolo Hajar Cesena 3-0 di Babak Pertama Coppa Italia 2026-2027 (Instagram/@sassuolocalcio)
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JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, duduk di bench saat Sassuolo hajar Cesena 3-0 di babak pertama Coppa Italia 2026-2027. 

1. Jay Idzes Cadangan

Dalam pertandingan itu, pelatih baru Sassuolo, Alberto Aquilani, memilih Cas Odenthal dan Tommaso Macchioni sebagai bek tengah dalam formasi 4-3-3. 

Sementara Jay Idzes hanya duduk di bangku cadangan. Saat menarik keluar Tommaso Macchioni pada menit ke 82, Aquilani juga lebih memilih memberikan menit bermain kepada Alessandro di Bintonto yang masih berusia 20 tahun. 

Jay Idzes mengalami cedera tumit dan otot paha sejak akhir Mei 2026. Cederanya itu membuat Jay Idzes absen dari laga Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Juni 2026. 

Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Ini menjadi kali pertama Jay Idzes duduk di bench bersama Sassuolo musim ini. Ia sebelumnya melewatkan sejumlah pertandingan uji coba pramusim. 

Dengan baru pulih dari cedera, tentu Jay Idzes belum tentu berada dalam kondisi fisik terbaiknya. Karena itu, diperkirakan Aquilani tidak ingin mengambil risiko untuk langsung memainkan kapten Timnas Indonesia tersebut. 

Diketahui, musim ini Sassuolo menjual Tarik Muharemovic ke Leeds United. Tandem Jay Idzes itu dijual dengan banderol 40 juta euro. 

Pada musim ini, barisan bek tengah Sassuolo terdiri atas Jay Idzes, Fali Cande, Cas Odenthal, hingga pemain muda Alessandro Di Bitonto, Giorgio Vezzosi, dan Tommaso Macchioni. Menilik barisan bek tengah Sassuolo, rasanya kans Jay Idzes untuk mendapatkan menit bermain terbuka lebar bersama Sassuolo. 

 

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