Rekap Hasil Liga Italia 2026-2027: Como Telan Kekalahan Perdana, Parma Bungkam Genoa

JAKARTA - Rekap hasil Liga Italia 2026-2027 yang digelar pada Minggu (20/9/2026) malam bakal diulas dalam artikel ini.

Pada pukul 20.00 WIB, ada 2 pertandingan Liga Italia 2026-2027 yang berlangsung. Kedua pertandingan itu adalah Frosinone vs Como 1907 dan Parma vs Genoa

1. Como Takluk dari Frosinone

Di luar dugaan, Como 1907 harus mengakui keunggulan tuan rumah. Frosinone menang dengan skor 2-0 atas tim asuhan Ces Fabregas tersebut pada pertandingan yang digelar di Stadion Benito Stirpe tersebut.

Kedua gol Frosinone tercipta pada babak pertama. Gol Frosinone dicetak oleh Giacomo Calo pada menit ke-14 dan Giorgi Kvernadze pada menit ke-45+3.

Pada babak kedua, Como terus berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, dari total 7 tembakan yang dilepaskan, dengan 4 di antaranya mengarah ke gawang tak ada yang berbuah gol.