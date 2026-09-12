Jawaban Sinis Ruben Amorim ketika Ditanya AC Milan Tiru Como 1907: Rekrut Saja Cesc Fabregas

Ruben Amorim memberi jawaban sinis ketika AC Milan ditanya mau meniru gaya manajemen hingga bermain Como 1907 asuhan Cesc Fabregas (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

MILAN – Ruben Amorim memberi jawaban sinis ketika AC Milan ditanya mau meniru gaya manajemen hingga bermain Como 1907 asuhan Cesc Fabregas. Ia mengaku tak pernah menerima rikues semacam itu dari pemilik klub.

Como 1907 tengah jadi sorotan di seantero Eropa. Sebab, beberapa musim lalu mereka masih berkubang di Serie C. Tapi, dalam waktu singkat, I Lariani merangsek ke papan atas di Serie A.

Kemudian, gaya main Como 1907 yang energik dan atraktif, menuai decak kagum. Dengan modal pemain-pemain yang bukan bintang, Fabregas mampu menyulap mereka menjadi salah satu tim kuat.

1. Bantahan Ruben Amorim

Ketika ditanya apakah Como 1907 jadi rujukannya di Milan, Amorim dengan tegas membantah. Ia mengaku tidak pernah mendengar adanya permintaan dari pemilik klub Gerry Cardinale soal itu.

“Saya pikir, kami berdua adalah pelatih yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan bekerja untuk klub yang berbeda,” kata Amorim, dikutip dari Football Italia, Minggu (12/9/2026).

“Pak Cardinale tidak pernah bilang ke saya (Como) itu adalah inspirasinya. Jadi, Anda harus mengatakannya kepada saya, karena saya tidak tahu,” imbuh pria asal Portugal itu.