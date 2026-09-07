Tinggalkan Jay Idzes Dkk di Sassuolo, Fabio Grosso Dipecat Fiorentina Setelah 3 Giornata!

Fabio Grosso dipecat Fiorentina setelah hanya memimpin tim dalam tiga giornata (Foto: Instagram/@acffiorentina)

NASIB nahas menimpa Fabio Grosso di Fiorentina. Mantan pelatih Jay Idzes di Sassuolo itu dipecat setelah hanya memimpin La Viola dalam tiga giornata Liga Italia 2026-2027!

Grosso dianggap sukses usai membawa Sassuolo finis di papan tengah Liga Italia 2025-2026. Pasalnya, Neroverdi berstatus sebagai tim promosi musim lalu.

Sentuhan mantan bek Timnas Italia itu membuat Fiorentina kesengsem. Mereka rela tidak mengaktifkan klausul untuk mempermanenkan caretaker Paolo Vanoli di akhir musim 2025-2026, demi Grosso.

1. Degradasi

Sayangnya, Grosso justru membuat Fiorentina berada di jurang degradasi. David de Gea dan kawan-kawan menelan tiga kekalahan beruntun di tiga laga pembuka Liga Italia 2026-2027.

Berturut-turut, Fiorentina takluk dari AS Roma 0-4, lalu tumbang 0-3 di kandang melawan Frosinone. Terbaru, tim yang bermarkas di Kota Firenze itu kalah 1-2 dari Torino!

Tiga kekalahan itu membenamkan Fiorentina di dasar klasemen Liga Italia 2026-2027. Kesabaran manajemen pun habis. Palu pemecatan dijatuhkan kepada Grosso!