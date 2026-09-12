Sandy Walsh Terpana Bobotoh Beri Suntikan Motivasi Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung

Bek Persib Bandung, Sandy Walsh, terpana dengan aksi Bobotoh mendatangi sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Bek Persib Bandung, Sandy Walsh, terpana dengan aksi Bobotoh mendatangi sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka hadir untuk menyuntikkan semangat dan motivasi jelang menghadapi Persija Jakarta.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu merupakan matchday dua Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Takjub

Sebelum berangkat ke Jakarta, Bobotoh menghadiri sesi latihan di Lapangan Pendamping GBLA, Kamis 10 September 2026. Mereka secara bergantian membakar semangat pemain Persib yang akan menghadapi Persija.

Walsh mengatakan sangat takjub dengan dukungan luar biasa dari Bobotoh. Hal seperti itu belum pernah dirinya rasakan sepanjang karier sebagai pesepakbola.

"Saya terpana, ini luar biasa. Saya pikir hal ini tidak terjadi di negara lain di dunia ini," kata Walsh dilansir dari laman Persib, Sabtu (12/9/2026).