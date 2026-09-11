Baru Gabung, Ivan Mamut Bakal Diturunkan Shin Tae-yong di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong membuka lebar peluang penyerang asing barunya, Ivan Mamut, untuk turun bertanding dalam laga sarat gengsi kontra Persib Bandung akhir pekan ini. STY melihat Ivan pemain yang baik, dan ia tertarik melihat penampilan anak buahnya pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 tersebut.

"Ivan Mamut pemain yang pemain yang sangat baik kemungkinan besok bisa bermain di pertandingan lawan Bandung besok," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Jumat (11/9/2026).

1. Kesiapan Fisik

Walau begitu, belum diketahui apakah Ivan Mamut akan diplot sebagai starter atau tidak. Yang pasti, pemain berusia 29 tahun itu kemungkinan besar turun dalam laga krusial kontra Persib.

Ivan Mamut menjadi rekrutan ke-12 Persija Jakarta pada bursa transfer musim panas ini. Mamut juga menjadi striker kedua yang didatangkan Persija setelah Alexander Jeremejeff.

Kehadiran Ivan Mamut dan Alexander Jeremejeff menambah tajam lini depan Macan Kemayoran. Persija di bawah asuhan Shin Tae-yong kini memiliki tiga striker termasuk Eksel Runtukahu.

Shin Tae-yong di konferensi pers jelang Persija vs Persib. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Antusiasme Tinggi

Menariknya, perekrutan Ivan Mamut diumumkan dua hari sebelum Persija Jakarta menjamu Persib Bandung. Pertandingan bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026.