Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Siap Penuhi Tuntutan Jakmania, Shin Tae-yong Janji Persija Jakarta Bakal Kalahkan Persib Bandung di SUGBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |20:14 WIB
Siap Penuhi Tuntutan Jakmania, Shin Tae-yong Janji Persija Jakarta Bakal Kalahkan Persib Bandung di SUGBK
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan keinginan suporter setia klub, The Jakmania, agar Macan Kemayoran bisa mengamankan kemenangan penuh saat menjamu Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi liga. Ia berjanji akan memaksimalkan para pemain Persija agar memutus tren buruk skuadnya ketika berjumpa Persib dalam beberapa tahun terakhir.

Persija Jakarta akan bersua dengan Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026-2027. Laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Bicara Persiapan

Ini menjadi pertandingan yang sangat ditunggu oleh The Jakmania. Pasalnya, pertandingan ini menjadi pertama kalinya sejak tujuh tahun 'El Clasico Indonesia' digelar di Jakarta.

Shin Tae-yong pun menyadari pertandingan ini sangat penting bagi Persija. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan persiapan Macan Kemayoran -julukan Persija- sudah matang.

Shin Tae-yong di konferensi pers jelang Persija vs Persib. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Shin Tae-yong di konferensi pers jelang Persija vs Persib. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Lawan Persib Bandung pertandingan yang sangat penting. Persiapan kita sangat baik untuk lawan Persib Bandung," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga, Jumat (11/9/2026).

Laga melawan Persib menjadi pertandingan kedua Persija di Super League musim ini. Sebelumnya, skuad Macan Kemayoran berhasil merebut kemenangan atas Borneo FC (1-0).

2, Tekad Memutus Tren Negatif

Shin tidak ingin anak asuhnya terlena dengan hasil manis di pekan pertama. Menurutnya, laga melawan Persib adalah momentum pembuktian bagi Persija.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/49/3241512/bambang_pamungkas-HCkV_large.jpg
Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Kembali ke SUGBK, Bambang Pamungkas Titip Pesan Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/49/3241482/persija_vs_persib-gD4W_large.jpg
4 Laga Terpanas yang Pernah Terjadi antara Persija vs Persib, Nomor 1 Digelar Jauh dari Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/49/3241445/igor_tolic_memastikan_persib_bandung_siap_menghadapi_persija_jakarta_di_sugbk-Lrl9_large.jpg
Igor Tolic: Persib Bandung Sudah Siap Hadapi Persija Jakarta di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/49/3241255/pelatih_persib_bandung_igor_tolic-XiUA_large.jpg
Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Sebut Kans 50-50, Pemenang Tergantung Lini Pertahanan
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/11/11/1748635/dongeng-como-berlanjut-7-tahun-lalu-di-serie-d-kini-menang-di-debut-liga-champions-tle.webp
'Dongeng' Como Berlanjut: 7 Tahun Lalu di Serie D, Kini Menang di Debut Liga Champions
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/11/turnamen_golf_pepabri.jpg
HUT ke-67 PEPABRI, 145 Peserta Adu Ketangkasan di Turnamen Golf Piala Presiden
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement