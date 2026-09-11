Siap Penuhi Tuntutan Jakmania, Shin Tae-yong Janji Persija Jakarta Bakal Kalahkan Persib Bandung di SUGBK

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan keinginan suporter setia klub, The Jakmania, agar Macan Kemayoran bisa mengamankan kemenangan penuh saat menjamu Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi liga. Ia berjanji akan memaksimalkan para pemain Persija agar memutus tren buruk skuadnya ketika berjumpa Persib dalam beberapa tahun terakhir.

Persija Jakarta akan bersua dengan Persib Bandung di pekan kedua Super League 2026-2027. Laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Bicara Persiapan

Ini menjadi pertandingan yang sangat ditunggu oleh The Jakmania. Pasalnya, pertandingan ini menjadi pertama kalinya sejak tujuh tahun 'El Clasico Indonesia' digelar di Jakarta.

Shin Tae-yong pun menyadari pertandingan ini sangat penting bagi Persija. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan persiapan Macan Kemayoran -julukan Persija- sudah matang.

Shin Tae-yong di konferensi pers jelang Persija vs Persib. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Lawan Persib Bandung pertandingan yang sangat penting. Persiapan kita sangat baik untuk lawan Persib Bandung," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers menjelang laga, Jumat (11/9/2026).

Laga melawan Persib menjadi pertandingan kedua Persija di Super League musim ini. Sebelumnya, skuad Macan Kemayoran berhasil merebut kemenangan atas Borneo FC (1-0).

2, Tekad Memutus Tren Negatif

Shin tidak ingin anak asuhnya terlena dengan hasil manis di pekan pertama. Menurutnya, laga melawan Persib adalah momentum pembuktian bagi Persija.