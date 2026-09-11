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4 Laga Terpanas yang Pernah Terjadi antara Persija vs Persib, Nomor 1 Digelar Jauh dari Ibu Kota

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |15:33 WIB
4 Laga Terpanas yang Pernah Terjadi antara Persija vs Persib, Nomor 1 Digelar Jauh dari Ibu Kota
Momen laga panas antara Persija vs Persib. (Foto: Instagram/beckham_put7)
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MENJELANG pertandingan bertajuk big match pada pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu, 12 September 2026 pukul 15.30 WIB, tensi antara Persija Jakarta dan Persib Bandung dipastikan kembali memanas. Rivalitas abadi kedua kesebelasan ini memang selalu menyisakan cerita sarat drama, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Sejarah panjang kompetisi sepak bola Indonesia mencatat sejumlah duel paling membara yang pernah melibatkan kedua tim raksasa tersebut. Berikut adalah daftar empat pertandingan terpanas antara Persija dan Persib dari masa ke masa.

Berikut 4 Laga Terpanas yang Pernah Terjadi antara Persija vs Persib:

1. Persija Jakarta vs Persib Bandung (Liga Indonesia 2013)

Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persija)

Upaya perdamaian antarsuporter sempat diinisiasi oleh Menpora RI kala itu, Roy Suryo, dengan menggelar pertandingan di tempat netral yakni Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, di mana The Jakmania dan Bobotoh direncanakan duduk satu tribun. Sayangnya, gagasan mulia tersebut buyar seketika akibat keributan yang pecah di dalam stadion bahkan sebelum laga dimulai.

Pertandingan yang akhirnya tetap berjalan dan berakhir imbang 1-1 itu ditutup dengan kembalinya bentrokan antarkelompok suporter usai peluit panjang dibunyikan.

2. Persija Jakarta vs Persib Bandung (Liga Indonesia 2005)

Akar perseteruan antarsuporter sudah membara sejak awal dekade 2000-an, salah satunya pada musim 2005 saat Persija seharusnya bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Lebak Bulus, Jakarta.

Kubu Maung Bandung secara mengejutkan memilih walkover (WO) dan tidak kunjung hadir hingga jadwal kick-off karena merasa terancam setelah melihat suporter tuan rumah membludak hingga tepi lapangan. Keputusan tersebut diambil demi keamanan skuad Persib dari potensi bahaya di area stadion.

 

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