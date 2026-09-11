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Igor Tolic: Persib Bandung Sudah Siap Hadapi Persija Jakarta di SUGBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |13:56 WIB
Igor Tolic: Persib Bandung Sudah Siap Hadapi Persija Jakarta di SUGBK
Igor Tolic memastikan Persib Bandung siap menghadapi Persija Jakarta di SUGBK (Foto: Persib Bandung)
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PELATIH Persib Bandung, Igor Tolic, memastikan semua awak timnya sudah siap menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Apalagi, persiapan mereka cukup baik.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu merupakan matchday dua Super League 2026-2027. Duel dijadwalkan berlangsung di SUGBK, Jakarta, Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Maksimalkan

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Tolic mengatakan masih ada satu hari lagi untuk mempersiapkan tim asuhannya. Hal itu pun akan dimaksimalkan sebaik mungkin agar Persib dapat tampil apik di laga tandang.

“Semuanya berjalan dengan baik. Hari ini kami melakukan sentuhan akhir, mulai dari latihan set-piece, beberapa hal taktik, hingga detail-detail lainnya," kata Tolic dalam konferensi pers, Jumat (11/9/2026).

"Saya pikir kami sudah siap untuk pertandingan besok," tukas pria berpaspor Kroasia itu.

 

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