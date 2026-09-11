Como 1907 Jalani Debut Manis di Liga Champions 2026-2027, Cesc Fabregas: Saya Bahagia tapi Cuma 5 Menit

Debut manis Como 1907 di Liga Champions 2026-2027 hanya bikin Cesc Fabregas bahagia selama lima menit (Foto: UEFA)

COMO – Como 1907 menjalani debut manis di Liga Champions 2026-2027 dengan menghajar RB Leipzig 4-1. Tapi, pelatih Cesc Fabregas mengaku kegembiraan hanya dirasakannya selama lima menit saja.

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1. Bahagia

Laga Como 1907 vs RB Leipzig berakhir 4-1 di Liga Champions 2026-2027 (Foto: UEFA)

Duel Como 1907 vs RB Leipzig itu tersaji di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Jumat (11/9/2026) dini hari WIB. Partai itu menjadi catatan sejarah buat klub berjuluk I Lariani tersebut.

Empat gol Como dihasilkan oleh Martin Baturina (15’), Anastasios Douvikas (38’), Assane Diao (54’), dan Maximo Perrone (90’). Sementara, tim tamu hanya bisa membalas lewat Andrija Maksimovic (58’).

Fabregas tidak menampik kemenangan bersejarah itu membuatnya bahagia. Tapi, kesenangan itu hanya berlangsung lima menit lantaran fokusnya sudah langsung tertuju ke pertandingan lain.

“Saya bahagia, tetapi cuma lima menit, karena kami harus segera bersiap melawan Parma, dan kami butuh energi yang sama seperti malam ini,” kata Fabregas, dikutip dari Football Italia, Jumat (11/9/2026).