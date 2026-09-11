Eks Pemain Prediksi Arsenal Takkan Juara Liga Champions 2026-2027

MANTAN pemain Arsenal, Paul Merson, memprediksi The Gunners tidak akan jadi juara Liga Champions 2026-2027. Sebab, bekas timnya itu masih butuh faktor X.

Arsenal mengawali langkahnya di Liga Champions 2026-2027 dengan manis. Armada pimpinan Mikel Arteta berhasil menang 1-0 atas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Italia, Kamis 10 September 2026 dini hari WIB.

1. Ulangi Musim Lalu

Napoli vs Arsenal di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Arsenal)

Kemenangan itu menghidupkan asa untuk mengulangi capaian musim lalu yakni menembus final Liga Champions. Apalagi, Arsenal masih belum terkalahkan dalam 16 pertandingan beruntun sejak Mei 2025.

Akan tetapi, Merson berani menyebut Arsenal tidak akan jadi juara Liga Champions 2026-2027. Sebab, mereka masih kekurangan faktor X setelah gagal mendapatkan Vinicius Jr dan Julian Alvarez.

“Rekor Arsenal tahun lalu sangat luar biasa di Liga Champions, hingga final. Mereka akan berada di sana lagi,” kata Merson, dikutip dari Goal International, Jumat (11/9/2026).

“Saya hanya berpikir mereka membeli faktor X yang bisa membawa mereka ke level itu (juara),” sambung lelaki berkebangsaan Inggris tersebut.