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Cesc Fabregas Kirim Pesan Penting ke Pemainnya Jelang Debut Como 1907 di Liga Champions 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |13:40 WIB
Cesc Fabregas Kirim Pesan Penting ke Pemainnya Jelang Debut Como 1907 di Liga Champions 2026-2027
Cesc Fabregas merasa laga debut di Liga Champions 2026-2027 sama seperti halnya pertandingan lain (Foto: Instagram/@comofootball)
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COMO – Hari yang dinantikan penggemar Como 1907 pun datang, klub kesayangannya segera debut di Liga Champions 2026-2027! Tapi, Cesc Fabregas berharap para pemain tetap menganggapnya seperti pertandingan yang lain.

Como 1907 akan menjamu RB Leipzig di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Jumat 11 September 2026 pukul 02.00 WIB. Laga ini akan bersejarah buat klub berjuluk I Lariani tersebut.

1. Coba untuk Menang

Laga Napoli vs Como 1907 berakhir 1-2 buat tim tamu (Foto: Instagram/@comofootball)

Sejak berdiri 119 tahun lalu, ini adalah kali pertama Como tampil di kompetisi terakbar Eropa. Momen tersebut tentu terasa spesial terutama buat penggemar yang setia menanti kejayaan tim kesayangannya.

Tapi, bagi Fabregas, laga melawan Leipzig dini hari nanti terasa sama seperti pertandingan lainnya. Maka dari itu, Nico Paz dan kawan-kawan juga wajib tampil selayaknya mereka merumput di Liga Italia.

“Besok adalah laga yang sama seperti lainnya, kami harus mencoba untuk menang, seperti yang kami lakukan di setiap pertandingan,” tegas Fabregas, dikutip dari Football Italia, Kamis (10/9/2026).

“Saya memahami emosi yang dirasakan kota dan klub ini tetapi kami juga harus ingat, ini hanya pertandingan sepakbola,” lanjut pria asal Spanyol itu.

 

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