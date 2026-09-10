Manchester United vs Sabah FK, Michael Carrick Ogah Anggap Remeh sang Debutan Liga Champions 2026-2027

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, tidak mau menganggap remeh Sabah FK jelang duel di Liga Champions 2026-2027. Ia paham betul tantangan apa yang akan dihadapi Iblis Merah.

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1. Debutan

Duel Manchester United vs Sabah FK itu merupakan matchday 1 Liga Champions 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat 11 September 2026 pukul 02.00 WIB.

Main kandang dan menghadapi debutan, Man United diprediksi akan menang mudah. Tapi, Carrick tidak sependapat. Ia sudah menganalisis betul seperti apa klub berjuluk The Owls tersebut.

“Saya pikir mereka yang tim yang dilatih dengan baik. Anda bisa melihatnya dengan jelas, ide-ide mereka, prinsip-prinsip mereka, dan beberapa hal bagus lainnya,” kata Carrick, dinukil dari laman resmi Man United, Kamis (10/9/2026).

“Mereka memenangi banyak pertandingan dalam 12 bulan terakhir, jadi mereka bermain dengan penuh kepercayaan diri. Mereka punya koneksi yang bagus dan menekan dengan baik secara tim. Kami sadar betul seperti apa tantangan yang kami hadapi,” tegas pria asal Inggris itu.