Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester United vs Sabah FK, Michael Carrick Ogah Anggap Remeh sang Debutan Liga Champions 2026-2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |10:29 WIB
Manchester United vs Sabah FK, Michael Carrick Ogah Anggap Remeh sang Debutan Liga Champions 2026-2027
Pelatih Manchester United, Michael Carrick, tidak mau menganggap remeh Sabah FK jelang duel di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Man United)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Michael Carrick, tidak mau menganggap remeh Sabah FK jelang duel di Liga Champions 2026-2027. Ia paham betul tantangan apa yang akan dihadapi Iblis Merah.

Saksikan Liga Champions 2026-2027 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Debutan

Bruno Fernandes cetak hattrick di laga Manchester United vs Ipswich Town (Foto: Instagram/@manutd)

Duel Manchester United vs Sabah FK itu merupakan matchday 1 Liga Champions 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat 11 September 2026 pukul 02.00 WIB.

Main kandang dan menghadapi debutan, Man United diprediksi akan menang mudah. Tapi, Carrick tidak sependapat. Ia sudah menganalisis betul seperti apa klub berjuluk The Owls tersebut.

“Saya pikir mereka yang tim yang dilatih dengan baik. Anda bisa melihatnya dengan jelas, ide-ide mereka, prinsip-prinsip mereka, dan beberapa hal bagus lainnya,” kata Carrick, dinukil dari laman resmi Man United, Kamis (10/9/2026).

“Mereka memenangi banyak pertandingan dalam 12 bulan terakhir, jadi mereka bermain dengan penuh kepercayaan diri. Mereka punya koneksi yang bagus dan menekan dengan baik secara tim. Kami sadar betul seperti apa tantangan yang kami hadapi,” tegas pria asal Inggris itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241188/rodri-ZHgT_large.jpg
Usai Barcelona Bantai Feyenoord 5-1 di Liga Champions 2026-2027, Rodri Tiba-Tiba Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241171/arsenal_menang_1_0_atas_napoli_di_liga_champions_2026_2027_berkat_gol_martin_odegaard-3mgQ_large.jpg
Liga Champions 2026-2027: Mikel Arteta Klaim Arsenal Harusnya Menang Besar atas Napoli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241164/giovanni_van_bronckhorst_tak_ragu_menyebut_barcelona_sebagai_tim_terbaik_di_dunia_usai_mencukur_feyenoord_5_1-YoJe_large.jpg
Barcelona Cukur Feyenoord 5-1, Giovanni van Bronckhorst: Mereka Tim Terbaik di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/261/3241157/hasil_liverpool_vs_atletico_madrid_di_liga_champions_2026_2027-chmi_large.jpg
Hasil Liga Champions 2026-2027: Liverpool vs Atletico Madrid 2-1, Arsenal Hajar Napoli 1-0!
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/09/09/11/1747941/sejarah-como-siap-gelar-debut-liga-champions-di-stadion-sinigaglia-dsh.jpg
Sejarah! Como Siap Gelar Debut Liga Champions di Stadion Sinigaglia
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/12/persija_jakarta.jpg
Persija Jakarta Segera Umumkan Pemain Asing Baru Jelang Lawan Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement