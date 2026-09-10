Barcelona Cukur Feyenoord 5-1, Giovanni van Bronckhorst: Mereka Tim Terbaik di Dunia!

Giovanni van Bronckhorst tak ragu menyebut Barcelona sebagai tim terbaik di dunia usai mencukur Feyenoord 5-1 (Foto: FC Barcelona)

BARCELONA – Reuni Giovanni van Bronckhorst dengan Barcelona di Liga Champions 2026-2027 saat mengasuh Feyenoord tidak berakhir manis. Walau begitu, ia tetap memuji kemenangan telak tuan rumah.

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1. Tim Terbaik di Dunia

Lamine Yamal beraksi di laga Barcelona vs Feyenoord (Foto: FC Barcelona)

Duel Barcelona vs Feyenoord itu berlangsung di Stadion Camp Nou, Barcelona, Kamis (10/9/2026) dini hari WIB. Perbedaan kualitas tampak nyata ketika Blaugrana mencukur habis tamunya 5-1.

Lima gol Barcelona disarangkan Raphinha (3’, 57’), Karim Adeyemi (22’), Lamine Yamal (77’), dan Gabriel Jesus (85’). Sementara, satu-satunya gol Feyenoord dihasilkan Sem Steijn (82’).

Melihat timnya dibobol lima kali oleh Barcelona dengan begitu mudah, van Bronckhorst tak kuasa melayangkan pujian. Ia menyebut mantan timnya itu sebagai kesebelasan terbaik di dunia saat ini.

“Jika Anda menyaksikan bagaimana mereka bermain, Anda akan sadar Barcelona adalah tim terbaik di dunia saat ini,” puji van Bronckhorst, dikutip dari Goal International, Kamis (10/9/2026).