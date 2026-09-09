Prediksi Barcelona vs Feyenoord di Liga Champions 2026-2027: Blaugrana Menang Besar?

JAKARTA - Prediksi Barcelona vs Feyenoord di Liga Champions 2026-2027 menarik diulas. Apakah Barcelona mampu menang dengan skor besar atas tamunya tersebut?

1. Barcelona vs Feyenoord

Pertandingan Barcelona vs Feyernoord bakal digelar di Stadion Camp Nou pada Rabu (9/9/2026) pukul 23.45 WIB. Barcelona lebih diunggulkan ketimbang klub asal Belanda tersebut.

Pasalnya, Barcelona mampu menyapu bersih 4 laga awal Liga Spanyol 2026-2027. Bahkan, Lamine Yamal dan kawan-kawan produktif mencetak gol.

Barcelona membantai Elche 5-0, Rayo Vallecano (5-2), serta terbaru Valencia (5-0). Tim asuhan Hansil Flick itu juga menang 2-0 atas Athletic Bilbao. Atas rentetan hasil positif ini, Barcelona menempati posisi pertama klasemen sementara Liga Spanyol 2026-2027 dengan 12 poin.

Di sisi lain, Feyenoord juga tampil cukup impresif. Dari 5 laga awal Liga Belanda 2026-2027, tim asuhan Giovanni van Bronckhorst itu menang 3 kali dan 2 kali imbang. Hasil ini membuat Feyenoord duduk di peringkat 3 klasemen sementara Liga Belanda 2026-2027 dengan 11 poin.

Barcelona. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

Pada pertandingan nanti, Franki de Jong dan Roony Bardhji absen karena cedera sementara Eric Garcia akumulasi kartu.

Sementara Feyenoord tanpa diperkuat sejumlah pilar di lini belakang. Thomas Beelen masih absen karena cedera panjang, Jordan Bos, Bart Niewkoop, dan Gijs Smal juga masih absen. Hal ini bisa meninggalkan lubang di lini pertahanan Feyenoord.

Kondisi ini tentu tidak ideal bagi Feyenoord saat menghadapi tim yang produktif seperti Barcelona. Lamine Yamal, Raphinha, dan Anthony Gordon bisa menebar ancaman selama 90 menit pertandingan nanti.