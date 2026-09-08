Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027: Vinicius Jr Singgung Kekuatan Fisik Lawan

MADRID – Winger Real Madrid, Vinicius Jr, mewaspadai kekuatan fisik Inter Milan jelang duel pertama di Liga Champions 2026-2027. Tapi, ia percaya Jose Mourinho punya solusi untuk masalah tersebut.

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1. Selalu Spesial

Meski sudah dua kali menjuarai Liga Champions bareng Madrid, Vinicius mengakui kompetisi ini selalu memiliki magisnya tersendiri. Ia pun siap untuk memasuki musim baru.

“Setiap kali Liga Champions datang, rasanya berbeda. Kami selalu siap untuk pertandingan semacam ini melawan tim yang akan menuntut banyak hal dari kami,” kata Vinicius, dikutip dari Football Italia, Selasa (8/9/2026).

Soal Inter, pemain asal Brasil itu melihat Nerazzurri sebagai tim yang memiliki keunggulan dari segi fisik. Belum lagi, pasukan Cristian Chivu selalu bermain rapat dengan menumpuk pemain bertahan.

“Inter adalah tim yang sangat kuat dari segi fisi. Mereka bertahan dengan lima pemain belakang, yang biasanya membuat kami kesulitan, tapi pelatih pasti punya solusi,” imbuhnya.