Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |14:14 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027
Simak jadwal dan link live streaming Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027 (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Real Madrid akan menghadapi Inter Milan dalam laga matchday pertama UEFA Champions League musim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 September 2026. Pertandingan Real Madrid vs Inter dapat disaksikan melalui streaming di VISION+ dengan klik link di sini

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa. Memasuki matchday pertama, kedua tim tentu akan berusaha mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026-2027 dengan hasil positif.

Real Madrid hajar Real Sociedad 4-1 di Liga Spanyol 2026-2027

Laga ini juga menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan duel dua klub besar Eropa. Jangan lewatkan aksi para bintang sepakbola dunia dalam pertandingan UEFA Champions League 2026-2027 ini.

Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs Inter Milan di VISION+

Tanggal: Rabu, 9 September 2026

Pukul: 1:55 WIB

Kompetisi: UEFA Champions League 2026-2027 – Matchday 1

Channel: beIN Sports 1

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/261/3240837/arsenal_dijagokan_juara_liga_champions_2026_2027-QCYt_large.jpg
Bukan Real Madrid, Opta Jagokan Arsenal Juara Liga Champions 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/51/3240829/calvin_verdonk-4qJR_large.jpg
Prediksi Lille vs Real Betis di Liga Champions: Calvin Verdonk Berpeluang Duel dengan Antony dan Cetak Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/261/3240825/erling_haaland_bersama_rayan_cherki-qriv_large.jpg
Prediksi FC Porto vs Manchester City di Liga Champions 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/51/3240812/calvin_verdonk-M90a_large.jpg
Calvin Verdonk Berpeluang Cetak Sejarah, Selangkah Lagi Jadi Pemain Timnas Indonesia Pertama di Liga Champions
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/07/49/1747135/al-ghazali-serius-tekuni-olahraga-drifting-targetkan-naik-podium-xis.webp
Al Ghazali Serius Tekuni Olahraga Drifting, Targetkan Naik Podium
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/27/kylian_mbappe_real_madrid.jpg
Kylian Mbappe Fans AC Milan, tapi Tetap Respek ke Inter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement