Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027

JAKARTA – Real Madrid akan menghadapi Inter Milan dalam laga matchday pertama UEFA Champions League musim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 September 2026. Pertandingan Real Madrid vs Inter dapat disaksikan melalui streaming di VISION+ dengan klik link di sini.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim memiliki sejarah panjang di kompetisi Eropa. Memasuki matchday pertama, kedua tim tentu akan berusaha mengawali perjalanan mereka di Liga Champions 2026-2027 dengan hasil positif.

Laga ini juga menjadi kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan duel dua klub besar Eropa. Jangan lewatkan aksi para bintang sepakbola dunia dalam pertandingan UEFA Champions League 2026-2027 ini.

Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs Inter Milan di VISION+

Tanggal: Rabu, 9 September 2026

Pukul: 1:55 WIB

Kompetisi: UEFA Champions League 2026-2027 – Matchday 1

Channel: beIN Sports 1